Rosa María Palacios en Sin Guión comenta acerca de la decisión del Congreso de rechazar la reelección de alcaldes y gobernadores, debido a esto presentaron hasta 3 reconsideraciones al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, para poder someter estos proyectos a una nueva votación.

"Bueno, algunos partidos no terminaron de dar su voto a favor por una razón, porque el proyecto incluía la eliminación de movimientos regionales, muchos de los congresistas han militado en movimientos regionales, quieren postular como gobernadores o alcaldes apenas dejen el mandato del parlamento, se han hecho aprobar una modificación a la Ley Electoral para eso", comentó.

Asimismo, la abogada habló acerca del dictamen que aprobó el Congreso de la República para que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ya no sea elegido por el Poder Judicial, Actualmente, es elegido por un representante de la Corte Suprema de Justicia y tiene un periodo de cuatro años.

"El diseño del JNE está compuesto por 5 abogados, pero preside a este grupo el que elige la Corte Suprema, porque de los 5 es el único que ha sido juez, el JNE es un tribunal electoral, tiene un abogado representante de las facultades de derecho de las universidades públicas, otro de las universidades privadas, un elegido del Colegio de Abogados de Lima y un representante del Ministerio Público, el único que ha sido juez es el representante de la Corte Suprema y siempre ha sido el que preside y tiene voto dirimente", señaló RMP.

RMP critica que Adrianzén minimice la clandestinidad Nicanor Boluarte

Rosa María Palacios critica las palabras que tuvo el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien al ser consultado por la prensa acerca de la fuga de Nicanor Boluarte, cuestionó la decisión del juez Concepción Carhuancho atribuyéndolo a que es una decisión para poder vacar a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

"¿Alguien habló de vacancia ayer? Lo que ha dicho Carhuancho es que la señora es partícipe de los delitos de su hermano (...) porque la señora Dina es la que firma las resoluciones para los nombramientos de prefectos y subprefectos, sin esa firma Nicanor no tendría nada que ofrecer, no hay forma de que Nicanor haga tráfico de influencias si su hermana no le firma las resoluciones", señaló.

Entrevista a César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales

-¿Qué es el Reinfo?

El proceso de la formalización de la minería en pequeña escala lleva 22 años, el año 2022 nace este proceso, hemos tenido distintos tiempos pero el año 2012 se crea un registro donde el minero declaraba que quería ser formal. En el año 2016 se crea el nuevo proceso de formalización y se crea el Reinfo que le permite al minero inscribirse y a partir de ahí generaba un proceso de formalización. Un minero que está inscrito en el Reinfo no puede ser sancionado por la Fiscalía.

-Lo que te dice el Estado es si te registras estás al margen de la ley, no te podemos procesar, o sea nadie tiene un registro, es un estatus especial...

La bancada partidaria de la minería ilegal ha sumado a esos procesos ha flexibilizar en el tiempo lo que fue el 2016 el Reinfo ha ido cambiando dándole las máximas facilidades, el tema concreto y de fondo es que la gente no quiere formalizarse, se ha generado una situación de impunidad y el Estado no tiene capacidad de fiscalizar.

-A veces invaden las concesiones con violencia, galerías subterráneas, se denuncia que salen volquetes cargados de minerales, no es el pequeño minero, hablamos de operaciones, ¿por qué no detienen eso?

Hay una capacidad de fiscalizar las plantas, aparecen como pequeña minería que no lo son, incluso podemos usar la tecnología pero no hay la voluntad. Ahí se lava en gran parte oro de origen ilegal.