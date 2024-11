Presentan proyecto de ley para evitar el transfuguismo y creación de nuevas bancadas

La congresista Adriana Tudela (Avanza País) presentó el proyecto de ley N.º 09515/2024-CR, una iniciativa legislativa que busca implementar mecanismos para fortalecer la institucionalidad de los grupos parlamentarios y prevenir el transfuguismo. Este proyecto tiene como objetivo modificar el Reglamento del Congreso, estableciendo medidas que limiten la transición de congresistas entre bancadas y eviten la creación de nuevos grupos parlamentarios.

En el texto oficial del proyecto, se plantea un cambio en el artículo 37 del Reglamento del Congreso, incorporando disposiciones para los parlamentarios que renuncien o sean expulsados de sus respectivas bancadas. De acuerdo con la propuesta, los congresistas que abandonen su grupo parlamentario no podrán adherirse a otro, quedando como no agrupados. Asimismo, se incluye un nuevo numeral que señala lo siguiente: "No se pueden constituir nuevos grupos parlamentarios, diferentes a los establecidos al inicio del periodo legislativo, a menos que estos surjan de la alianza de dos o más grupos parlamentarios ya existentes".

En la exposición de motivos, se detalla que la iniciativa surge como respuesta a las crisis políticas y la baja aprobación del Congreso, factores que, según la legisladora, afectan la percepción ciudadana de las instituciones públicas. El documento sostiene:

"Durante los últimos años, el Perú viene viviendo una crisis política que se sigue profundizando cada día más. Estamos experimentando uno de los periodos de mayor desconfianza hacia las instituciones políticas como la Presidencia de la República, el Congreso de la República, el Poder Judicial, entre otros. En particular, el problema de aprobación del Congreso se debe a varios factores, pero que tienen como raíz la falta de representación que sienten los ciudadanos con sus autoridades legislativas".

Además, el proyecto resalta que los cambios de bancada suelen responder a intereses personales o pugnas internas, en lugar de obedecer a razones de conciencia. Según lo expuesto, esta práctica afecta negativamente la representación democrática del país. Al respecto, se menciona:

"Es más común ver cambios de grupos políticos que responden a intereses personales o pugnas de poder. Además, en la política peruana esto ocurre de forma doble, ya que, por ejemplo, en el Congreso, los parlamentarios no sólo renuncian a sus bancadas para unirse a otras ya existentes, sino que también crean nuevas bancadas. Esto genera un grave problema porque, en el fondo, representa una traición a la voluntad popular".

Especialistas analizan el impacto del proyecto de ley contra el transfuguismo

En diálogo con La República, diversos especialistas ofrecieron su perspectiva sobre el proyecto de ley presentado por la congresista Adriana Tudela, el cual busca prevenir el transfuguismo parlamentario.

El politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y miembro fundador del programa de investigación política 'Perestroika', Estuard La Cerna, calificó la iniciativa como un aporte positivo para la configuración del Parlamento: "Considero que es un proyecto de ley saludable. El sistema político en el Perú ya está bastante fragmentado por la multiplicidad de partidos, el sistema electoral y la falta de una carga ideológica en los candidatos afiliados a partidos políticos", señaló.

Sin embargo, el especialista advirtió sobre ciertos vacíos en el texto oficial del proyecto. "Algo observable del proyecto es que no se determina con exactitud qué es una renuncia motivada por conciencia. (...) Habría que precisar qué constituye una renuncia justificada por motivos de conciencia y quiénes serán los responsables de evaluar si dicha renuncia está correctamente fundamentada", agregó.

Por su parte, la politóloga Fabiola G. Arce subrayó que el transfuguismo ha sido un tema recurrente en los últimos periodos legislativos, pero cuestionó si la solución real puede lograrse únicamente mediante este tipo de iniciativas legales.

"Es un proyecto que puede tener buenas intenciones. (...) El transfuguismo es un tema que regresa cíclicamente, pero si los debates previos no han resultado en mejoras, deberíamos reflexionar. Quizás la raíz del problema no está directamente en el pleno, sino en una crisis institucional más profunda dentro de los partidos. Esta crisis está vinculada al clientelismo, la falta de orientación política hacia el bien común y prácticas corruptas arraigadas", afirmó.

Arce enfatizó que la falta de identidad política y de valores sólidos en los partidos es la verdadera causa del transfuguismo. Según ella, abordar este problema estructural es clave para lograr una solución duradera. "Es válido preguntarnos si nuestras autoridades sienten una identidad genuina con los grupos que representan. El transfuguismo puede ser útil de frenar en ciertos contextos, pero en el Perú es solo un síntoma de un problema mayor. Este problema está relacionado con los valores y trayectorias de nuestra clase política, y en nombre de quiénes dicen gobernar o legislar", concluyó.