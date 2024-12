➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de diciembre, según Jhan Sandoval

El horóscopo de hoy, lunes 23 de diciembre, trae revelaciones fascinantes de Jhan Sandoval para todos los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Descubre qué dicen los astros sobre tu vida amorosa, profesional y financiera. ¡Aprovecha las oportunidades únicas que el universo tiene para ti!

Horóscopo de ARIES 2024

(21 de marzo - 19 de abril)

Alguien que te falló laboralmente volverá para hacerte una propuesta poco consistente, desconfía. En el amor, sé más tolerante con las críticas y permite que tu pareja exprese sus sentimientos.

Horóscopo de TAURO 2024

(20 de abril - 20 de mayo)

Tu entorno laboral te ayudará a manejar una situación que parecía insuperable, volverá la calma. Tienes la oportunidad de mejorar lazos afectivos con esa persona, no pongas tantas barreras.

Horóscopo de GÉMINIS 2024

(21 de mayo - 20 de junio)

Es posible que no estés atendiendo algunos asuntos familiares que requieren de tu atención. Deseas acercarte a alguien que no confía tanto en tus intenciones, no conviene apresurarte.

Horóscopo de CÁNCER 2024

(21 de junio - 22 de julio)

El exceso de actividades estaría desgastándote, necesitas una pausa para recuperar energías. Un encuentro con amistades cambiaría tus ánimos, te hará bien tomar aire y distraerte.

Horóscopo de LEO 2024

(23 de julio - 22 de agosto)

No le darás más espacio al miedo o la inseguridad, serás más espontáneo para actuar y hallarás soluciones. Tus dudas e inseguridades podrían alejar a alguien interesado en conocerte, cuidado.

Horóscopo de VIRGO 2024

(23 de agosto - 22 de septiembre)

Alguien de tu entorno ha intentado difamarte, pero gracias a tu excelente labor, no logrará su cometido. No tomes a la ligera las diferencias que tienes con tu pareja, acércate y escúchala.

Horóscopo de LIBRA 2024

(23 de septiembre - 22 de octubre)

Dudas en continuar con ese proyecto por falta de resultados. Sé paciente, en poco tiempo verás las cosechas. Te sorprenderá recibir la comunicación de alguien que parecía haber desaparecido.

Horóscopo de ESCORPIO 2024

(23 de octubre - 21 de noviembre)

Recibirás la asesoría financiera que necesitabas, luego podrás realizar operaciones con más confianza y seguridad. Esa persona que se acerca esconde intenciones que no serán favorables.

Horóscopo de SAGITARIO 2024

(22 de noviembre - 21 de diciembre)

No desconfíes y permite que esa persona con más experiencia te guíe, agilizarás actividades que se habían complicado. Cada vez tu atención se aleja más de tu pareja, intenta cambiar.

Horóscopo de CAPRICORNIO 2024

(22 de diciembre - 19 de enero)

Logras conseguir ese dinero para resolver los temas domésticos que te preocupaban, volverá la calma. Eres consciente del cariño que esa persona te tiene, sé más expresivo.

Horóscopo de ACUARIO 2024

(20 de enero - 18 de febrero)

Un tema económico te haría pelear con una persona cercana; no personalices la situación y todo se resolverá. Estás por cerrar un ciclo y abrir un nuevo período en tu vida sentimental.

Horóscopo de PISCIS 2024

(19 de febrero - 20 de marzo)

No ejerzas tanta presión en tu entorno laboral, es posible malos entendidos y puedes evitarlo. Estás tejiendo un lazo muy fuerte con esa persona que acabas de conocer, no te aceleres.