En el marco de la celebración del Foro APEC 2024, la mandataria Dina Boluarte dio inicio al diálogo informal entre los líderes de las delegaciones que forman parte del foro. En su intervención, la presidenta aseguró que su gobierno está brindando las herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda "empoderarse" y, de esta manera, lograr una inclusión real en la economía global.

"Nuestro objetivo es nivelar el terreno, brindando a todos las herramientas necesarias para su inclusión en los espacios sociales, financieros y comerciales. Estamos convencidos de que el crecimiento comienza con la inclusión, y que esta solo es posible a través del empoderamiento de la ciudadanía, que es el motor de nuestras economías", indicó.

No obstante, el discurso de la mandataria no parece ser coherente con su accionar en la realidad. Durante la mañana, se registraron protestas ciudadanas en los alrededores de la intersección entre la avenidas Aviación con Javier Prado. En respuesta a los reclamos, la Policía Nacional del Perú (PNP) interpretó diversos huaynos, aparentemente con la intención de acallar las demandas de los manifestantes congregados cerca del local donde se llevaban a cabo las reuniones del Foro APEC Perú 2024. Este accionar de la PNP, que responde directamente a las ordenes de la presidenta Boluarte, estaría lejos de representar un apoyo al clamor popular.

Los ciudadanos que participaban en la protesta respondieron bailando al ritmo de la música mientras levantaban banderolas y carteles con mensajes de rechazo hacia el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo justicia por los asesinatos ocurridos durante las protestas de 2021.

Un video captado por La República muestra que los músicos de la PNP tocaban frente a una avenida con tránsito vehicular normal, sin un público definido. Al percatarse de esta situación, los manifestantes utilizaron un altavoz para amplificar sus reclamos, mientras la banda continuaba con su repertorio sin atraer un público específico.

Periodista extranjera sobre protestas contra Dina Boluarte: "El peruano no se deja"

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, en pleno desarrollo del Foro APEC 2024, están siendo cubiertas por la prensa internacional. Oriana González, periodista y productora de noticias de China Global Televisión Network (CGTN América), relató el impacto de las manifestaciones ocurridas en las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima, sede de la reunión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). González destacó el clamor de los manifestantes, impulsado por la creciente inseguridad que afecta al país durante el gobierno de la presidenta Boluarte.

"Desde el Centro de Convenciones de Lima, lo que se observa a lo lejos son muchas personas manifestándose. Por un lado, está la APEC, con los medios internacionales cubriendo este evento, pero, por otro lado, se ve otro Perú: la gente molesta. Esto es real, es lo que está pasando en el país", expresó.

La corresponsal comentó que, inicialmente, tenía planeado grabar un video mostrando lo que ocurría dentro de la APEC, el encuentro que reúne a los líderes de las principales economías de Asia-Pacífico. Sin embargo, comentó: "No puedo ignorar que, desde aquí, se escuchan las protestas que están afuera. Es impresionante el ruido que están haciendo las manifestaciones", señaló en la grabación compartida.

Ante esta situación, decidió filmar las movilizaciones que se llevaban a cabo en las áreas cercanas al foro económico y compartir su perspectiva sobre las demandas de los ciudadanos.

"Es la primera vez que visito al país (Perú) y, hasta ahora, me ha encantado todo. Mi cobertura se centra dentro de la APEC, pero no quería dejar esto de lado, porque esto está pasando. Lo que se puede ver es mucha seguridad. A mí me da mucha tristeza y, al mismo tiempo también, siento bonito porque el peruano no se deja, el peruano está defendiendo su derecho de ser escuchado, es un sentimiento agridulce. Fuerza para la gente de Perú", finalizó.