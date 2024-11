El ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, criticó el paro de transportistas y restó importancia a las muertes causadas por la ola de inseguridad que afecta al país, impactando especialmente al sector transporte -regido por su cartera-, entre otros. Durante una entrevista en RPP, fue consultado sobre las demandas planteadas por los gremios de transportistas. En respuesta, el titular de Transportes minimizó la protesta.

"Si usted va a hacerle caso a las pancartas, no tenemos nada que discutir. Las pancartas dicen 'nos están matando'. Si quiere, usted me dice: ¿A quiénes están matando?", sostuvo.

Ante esta declaración, el entrevistador Martín Riepl recordó que existen registros de varias personas fallecidas durante los días en que el Poder Ejecutivo ha aplicado el estado de emergencia como medida de seguridad. Frente a esto, Pérez-Reyes aseguró que las demandas no se referían a las muertes causadas por la inseguridad ciudadana, sino a reclamos políticos organizados por lo que él denominó la 'izquierda radical'.

"Justo al costado del aviso que dice 'nos están matando', aparece 'Dina asesina', 'Nueva Constitución' y banderas de partidos de izquierda radical que intentan movilizar a las calles", replicó.

Tras estas desafortunadas declaraciones, el entrevistador le dio la oportunidad de rectificarse. Sin embargo, el ministro no solo se negó a hacerlo, sino que también minimizó las demandas relacionadas con los fallecidos durante las protestas contra el Gobierno en 2022: "No (me retracto), me refiero a que estas pancartas no están en el marco de la violencia urbana que vemos ahora, sino en el contexto de las protestas de 2022", finalizó.

Cabe señalar que, según fuentes oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), la cifra de asesinatos en el Perú durante el 2024 se eleva a más de 1.400. Superando los homicidios registrados en 2023 y proyectándose a ser la cifra más alta en los últimos 8 años.

Protestas se intensifican durante Foro APEC Perú 2024

Mientras el ministro de Transportes minimizaba las protestas ciudadanas, el descontento se hacía sentir en distintas regiones del país. Durante el desarrollo del Foro APEC 2024, diversos sectores de trabajadores expresaron sus demandas a través de marchas convocadas en varias ciudades. Uno de los principales epicentros de las manifestaciones fue cerca de los locales donde se lleva a cabo el foro, en el distrito de San Borja en Lima.

En este lugar, organizaciones civiles, gremios de trabajadores y estudiantes se congregaron para manifestar su descontento con la crisis nacional, la inseguridad ciudadana derivada del crimen organizado y la falta de planes concretos por parte de las autoridades para abordar la situación.

En el segundo día del paro nacional, las movilizaciones cobraron mayor fuerza desde temprano, con una multitudinaria marcha hacia San Borja encabezada por transportistas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asamblea Popular Lima Sur y la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Masacres 2022-2023.

Además, en otras regiones como Ayacucho, Puno, Cusco, Junín, Áncash, La Libertad y Huancavelica, la convocatoria fue ampliamente respaldada, con transportistas y comerciantes liderando las protestas. Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), se reportaron al menos nueve bloqueos de carreteras en ciudades como Huánuco, Áncash, Puno y Tarma, entre otras.