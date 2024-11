Este viernes 15 de noviembre, la selección de Chile visitará a Perú por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026 con el objetivo de obtener un triunfo que les permita salir del fondo de la tabla. Los dirigidos por Ricardo Gareca, quien aún no sabe lo que es ganar en partidos oficiales con la Roja, están en el puesto 10 del torneo con cinco puntos, uno por debajo de la Bicolor, que también lucha por acercarse a puestos de clasificación a la justa mundialista.

Por ese motivo, los hinchas chilenos buscan la forma de poder revertir la situación y poder contar con jugadores que tengan calidad comprobada. Es así que, algunos seguidores del combinado sureño pidieron a Gareca que convoque a Rodrigo Ureña, mediocampista de Universitario que acaba de salir bicampeón del fútbol peruano con camiseta crema.

Hinchas piden a Rodrigo Ureña a la selección chilena

En la previa del partido que disputarán Perú vs Chile este viernes 15 de noviembre a partir de las 8.30 p. m. (hora local), un grupo de hinchas de la Roja se situaron a las afueras del hotel de concentración de su selección con la finalidad de mostrarles su apoyo. Esto fue advertido por las cámaras de ATV, que fueron en su búsqueda con la finalidad de obtener una declaración de su parte.

Fue en ese momento cuando uno de los presentes pidió a Rodrigo Ureña en la selección chilena. “Él (Ureña) es uno de los mejores centrocampistas de la liga peruana y tiene que ser convocado”, señaló. Esto recibió el apoyo de otra hincha que estaba en el lugar: “Tienen que convocarlo rápido. Tiene nivel para la selección”, apuntó.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña reveló que enviaron a Universitario carta de reserva por él previo a Perú vs Chile por Eliminatorias

“Sí, tiene que estar. Hay que darle a la nueva generación, está jugando bien”, “Con dos campeonatos en su centenario, ¿cómo no va a estar?”, indicaron dos hinchas más, quienes están al tanto de la actualidad del Pitbull y su buen momento en tienda merengue.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su no convocatoria a la selección chilena?

Algunos meses atrás, Rodrigo Ureña concedió una entrevista al programa de YouTube, ‘Con calle’, donde manifestó su deseo de vestir la camiseta de la selección chilena. Asimismo, el volante de la ‘U’ indicó que no recibió de momento el llamado de Ricardo Gareca; no obstante, aseguró que no se sentirá desilusionado si ese sueño no se materializa.

Previo a su llegada a la ‘U’, Rodrigo Ureña salió campeón con Universidad de Chile, Cobresal, América de Cali y Deportes Tolima. Foto: Universitario

“Si no llega a ser así, tampoco creo que sienta desilusión porque llegué a ser alguien, no sé si importante en el fútbol, pero he hecho una carrera, he jugado en grandes equipos, he sido campeón en varios lugares, eso es muy importante, hay jugadores que pasan toda una vida y no levantan ningún título, gracias a Dios tuve la dicha de poder hacerlo”, declaró Ureña.

¿Rodrigo Ureña quiere jugar por Perú?

A mitad de año, Universitario visitó Chile para disputar un partido amistoso contra Colo-Colo, el cual tuvo que ser suspendido debido a lamentables hechos de violencia en las tribunas. En medio de la trifulca, Rodrigo Ureña fue abordado por la prensa de su país, quienes le consultaron sobre la posibilidad de nacionalizarse peruano y jugar por la Bicolor.

PUEDES VER: Revelan que Rodrigo Ureña estaría incómodo con Universitario porque no pueden recuperarlo de su lesión

“La verdad que tengo presente el cariño de la gente, y estoy muy contento, muy tranquilo. Lo de la selección (peruana) es un poco difícil hablar de ese tema. Yo trabajo día a día y con humildad. Por el propio mérito he llegado a donde he llegado, con la bandera de Chile en el hombro. Siempre con la mayor humildad y creo que el sueño de niño es poder vestir la camiseta chilena”, precisó.