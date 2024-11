El ministro del Interior, Juan José Santivañez, fue denunciado constitucionalmente por el congresista Elías Varas, debido al aumento de la inseguridad en el marco del estado de emergencia en el país. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) será la encargada de admitir o no la propuesta presentada por el congresista Elías Varas.

Según el congresista Varas, ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo y del Congreso frente a la inseguridad ciudadana, decidió ejercer sus facultades y, el día 16 de octubre a las 19:00 horas, presentó una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, en la cual solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.

"(...) Por eso considero que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que ver, en el plazo más inmediato, esta denuncia que he formulado, con una inhabilitación del ministro del Interior durante 10 años, debido a que no cumple la función para la cual, como ministro, se le ha encargado. En tal sentido, espero yo el retiro inmediato de este señor ministro, que realmente no está al nivel del cargo y de la investidura que se le ha dado.", agregó.

Asimismo, criticó la interpelación del ministro Juan José Santivañez, quien no habría respondido todas las preguntas adecuadamente, y culpó a Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, de que Santivañez ocupara ese cargo y no sea censurado.

"Todos sabemos que el señor Santivañez ha venido de una interpelación. No contestó las preguntas de la manera debida y adecuada que la población quería escuchar, pero este es un ministro de Fuerza Popular, lo ha puesto el grupo de la señora Keiko. Ellos no quieren censurarlo al ministro, entonces esperar que el ministro, por su propia cuenta, renuncie, no lo va a hacer porque es un acto de voluntad.", detalló.

Moción de censura contra Juan José Santiváñez: Solo 18 congresistas han firmado

A pesar del aumento de la inseguridad, la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, solo cuenta con 18 firmas de congresistas. Según el reglamento del Congreso, se requiere al menos el 25% de las adhesiones del número legal de parlamentarios, lo que equivale a 33 firmas, por lo que aún faltan 15 para que la moción pueda ser presentada y debatida.

Hasta el momento han colocado sus nombres Alex Flores, Bernardo Quito, Silvana Robles, Pasión Dávila (Bancada Socialista); Sigrid Bazán, Ruth Luque, Susel Paredes, Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular); Guillermo Bermejo, Roberto Sánchez, Hamlet Echevarría, Elías Varas, Víctor Cutipa, Wilson Quispe (Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo); Héctor Acuña (Honor y Democracia); Flor Pablo, Margot Palacios, Carlos Anderson (no agrupados).

Fujimorismo critica que la inseguridad está fuera de control, pero blindan a Juan Santiváñez desde el Congreso

Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, emitió un comunicado señalando que la situación de inseguridad en el país es insostenible, demandando al gobierno medidas firmes y acciones concretas para enfrentar esta crisis. No obstante, en septiembre, el mismo partido se opuso a la interpelación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a las críticas hacia su gestión en torno a la inseguridad ciudadana.

"El gobierno de la presidente Boluarte declara estado de emergencia en distritos como Ate, pero, a pesar de esto, ayer un maestro de escuela de dicho distrito fue asesinado a sangre fría frente a sus estudiantes y la única reacción del Poder Ejecutivo fueron las vergonzosas arengas populistas de un ministro durante su visita al colegio donde ocurrió el trágico incidente", se lee en el comunicado.