Golden retriever enternece al cargar la mochila de su pequeña dueña en Lima: “Muy educado”

Usuarios elogiaron el comportamiento de can. Foto: composición LR/ TikTok

Un tierno clip protagonizado por un golden retriever llamado Bruno enterneció a miles de usuarios en redes sociales, luego de ser captado realizando una noble acción en un distrito de Lima. El video muestra la obediencia y educación del can, quien se ganó el cariño de todos por su actitud servicial.

La escena, grabada por su dueña, rápidamente se viralizó en TikTok, acumulando miles de reproducciones y comentarios positivos.

Golden retriever enternece en redes

En las imágenes se observa cómo la dueña de Bruno le da una indicación especial: llevarle la mochila escolar a su pequeña hija, quien acababa de llegar del colegio. El momento más conmovedor del video ocurre cuando Bruno llega hasta la menor, quien lo recibe con una sonrisa.

El perrito continúa su trayecto con la mochila en el hocico hasta llegar a casa, bajo la atenta mirada de sus dueños.

Usuarios comparten sus reacciones

La escena no solo capturó la ternura del acto, sino también dejó ver el buen entrenamiento y cuidado que recibe Bruno, lo cual generó una avalancha de reacciones positivas entre los internautas.

En los comentarios del video, muchos usuarios destacaron la dedicación de la familia hacia el perrito. "Deberías de premiarlo con algunas croquetas o comida para que se sienta recompensado por su labor", escribió un usuario.

Otros resaltaron el buen estado del can: "El perrito se ve bien limpiecito y cuidadito". Las muestras de cariño no tardaron en aparecer, señalando que los animales, cuando reciben amor, lo devuelven con creces. "El animal cuando le das amor y cuidado, te dará protección, apoyo y su corazón. No importa la raza, el tamaño ni la condición económica", comentó otra persona, destacando que Bruno, a pesar de vivir en una zona alejada o en lo alto de un cerro, está visiblemente bien cuidado y querido.