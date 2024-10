Prófugo Vladimir Cerrón se burla de la incapacidad de ministro Santiváñez para capturarlo: “Es torpe y figureti”

Vladimir Cerrón descalificó el Gobierno de Dina Boluarte y aseguró que no es protegido por la presidenta. Foto: composición LR

Vladimir Cerrón, aun en la clandestinidad y con una orden de prisión en su contra, inició sus manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte a través de Twitter, donde además se burla abiertamente de los intentos por capturarlo. A pesar de que su paradero sigue siendo desconocido, ahora ha dado un paso más al conceder entrevistas a medios de comunicación, manteniendo su tono desafiante. Cerrón utiliza cada intervención pública para presumir de su situación de libertad y ridiculizar a las autoridades por su incapacidad para localizarlo.

El último 25 de octubre se publicó, en un diario local de la región Lambayeque, una entrevista, en la que negó los cargos en su contra calificándolos como "patrañas jurídicas" y aseguró que, con el paso del tiempo, "más personas creen en su inocencia".

Luego, el 27 de este mes, Cuarto Poder también difundió una entrevista al prófugo líder de Perú Libre, quien lleva más de un año escondido de la justicia.

Por supuesto, se refirió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y sus vanos intentos de capturarlo en lo que va de su gestión. "Él no ha aprendido que las cosas en política no se hacen como uno quiere, sino como las condiciones objetivas las permitan. Lo que lo personifica como un perfecto incapaz, un iluso, un subjetivo, un “figureti”, además de torpe", destacó Cerrón Rojas.

Según él, el titular del Mininter ha orientado su agenda "a la pantalla televisiva"; sin embargo, no ha tenido éxito. "Al pobre le ha salido todo al revés", indicó.

Además, resaltó el presunto intercambio de favores que habría realizado con la jefa de Estado a fin de obtener la cartera del Interior. "El ministro aprovechó la desesperación de Dina Boluarte para ofrecerle un trato criminal, un “toma y daca”. Santiváñez, por interpósita persona, le ofreció a Boluarte desactivar la DIVIAC, unidad de la policía política, a cambio del puesto de ministro. Una vez designado este señor y cumplido el ofrecimiento, empezó su carrera política propia", anotó.

Vladimir Cerrón niega protección del Gobierno y desprecia a Dina Boluarte: "Es un difunto político"

En la misma línea de desprecio, Cerrón Rojas también se dedicó a descalificar a la presidenta Dina Boluarte, a quien califica como un "difunto político" y como una "traidora" del partido Perú Libre.

Asimismo, rechazó que el Gobierno actual le brinde protección y negó cualquier comunicación con la mandataria. "Boluarte no puede ni protegerse sola, ni siquiera tiene una guardia propia, la rodea la guardia del sistema, es la forma de cómo el sistema “secuestra” a las autoridades con el pretexto de brindarles seguridad, pero en realidad hacen un trabajo de inteligencia, los van apartando gradualmente de su entorno y de sus bases. Castillo es el mejor ejemplo, capturado por su propia escolta, apartado del partido que lo llevó al poder", declaró.

Vladimir Cerrón se pronuncia desde la clandestinidad para Cuarto Poder.

"No acostumbro a tener comunicación con alguien que traiciona al partido, los que se han ido podrán dar fe de lo que digo, jamás he vuelto a comunicarme con ellos, para mí pasan a ser gente despreciable en todo sentido. Tengo un alto sentido del valor de la lealtad, sin ella no habría garantía de un proyecto político real", agregó.