Iván Quispe Palomino denuncia que PNP lo presionó para que aceptara identidad falsa

Iván Quispe Palomino, ciudadano que fue detenido arbitrariamente el pasado 16 de octubre durante 48 horas por un operativo de control de identidad en San Juan de Lurigancho y tras ser confundido con su hermano que se encuentra en el VRAEM, denunció a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto secuestro y presión para aceptar una identidad falsa, luego de haber presentado una querella por difamación contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En una entrevista a Exitosa, Quispe Palomino reveló que, en medio de su detención, fue secuestrado y presionado para aceptar identidades falsas por miembros de la PNP y de las personas que llevaron a cabo el operativo. Además, denunció arbitrariedades en su contra porque, según declaró, "sentí que me tomaron foto cuando estaba haciendo cola en el tren y luego, cuando ingreso a la estación, me intervienen".

"A mí me difaman, esta discriminación que me hacen (…). En primer lugar, he pedido que el ministro se retracte y pida disculpas públicamente, pero en vista de que no tienen ese interés de parte de ellos, hemos acudido, conversando con mi familia, a denunciarlos. En principio me afecta a mí, pero ya no solo a mí, sino a mi entorno, porque yo he sido secuestrado y presionado para aceptar identidades falsas que ellos me ponían", declaró.

Asimismo, Iván Quispe Palomino dio detalles de su detención y contó que, al momento de la intervención, miembros de la PNP le solicitaron su documento nacional de identidad (DNI). Acto seguido, narra el denunciante, "luego de 10 minutos, aparece un comandante, aparece un coronel y ya estaba todo preparado. No es que ha habido operación". Finalmente, los agentes le pidieron que revele su identidad, ya que no era la misma persona que mostraba en su DNI.

"Cuando me suben al patrullero, me suben allá a Huayrona, ya se hablaba de un tal general, yo no conozco, yo estaba enmarrocado y así fue, no es que ha habido operativo o reducción, no. Cuando llegamos a identificación, dijeron que yo diga la verdad porque el DNI que yo portaba no era mía. Según ellos que yo estaba mintiendo y que mi identidad era otra", confesó.

Iván Quispe Palomino querella a Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez por difamación

El pasado sábado 26 de octubre, Iván Quispe Palomino presentó una querella contra el premier Gustavo Adrianzén y el ministro del Interior Juan José Santiváñez por difamación agravada y al pago de una indemnización de S/750,000 por daño moral y psicológico. Quispe Palomino denuncia haber sido detenido arbitrariamente el pasado 16 de octubre y ser presentado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú como "el mando N° 2 de Sendero Luminoso en el VRAEM".

En su denuncia presentada, Quispe solicita que "se aplique la ley penal y sancione punitivamente a los querellados por haber lesionado mi honor personal y dignidad humana al haber proferido públicamente, afirmaciones falsas de incriminación delictiva respecto a mi persona".

En ese sentido, Iván Quispe Palomino denuncia dos hechos: haber sido difamado por ser el mando N° 2 de Sendero Luminoso en el VRAEM (delito de terrorismo) y de que se haya portado y mostrado un DNI falso al momento que fue intervenido por la autoridad policía (delito de uso de documento falso). Además, según se puede leer en el documento, se querella a Adrianzén porque "dio a conocer públicamente mi pasado, lo cual también está prohibido por la normal penal (art. 69° del Código Penal).