Pese a cuestionamientos sobre su gestión ante la ola de inseguridad ciudadana que llevaron a un Paro Nacional este 23 de octubre y un silencio tras la detención arbitraria de Iván Quispe Palomino, el ministro Juan José Santiváñez continúa defendiendo el trabajo de su cartera contra la delincuencia e insiste en que los resultados obtenidos bajo el estado de emergencia son "absolutamente positivos".

"Los resultados lo dicen y hablan por sí solos. Los resultados que tenemos son absolutamente positivos. En lo que va del estado de emergencia tenemos más de 10.570 operativos que han tenido resultados", expresó el titular del Mininter durante la última conferencia de prensa tras culminar el Consejo de Ministros. Sin embargo, cuestionó de manera contundente cuando fue consultado por los resultados del estado de emergencia: "Si creen que eso no es positivo, entonces no tienen las cifras correctas", refutó a la periodista que le realizó la pregunta.

Finalmente, cuando le mencionaron por las 20 personas que han perdido la vida durante los estados de emergencia, Santiváñez minimizó el impacto de estas muertes al compararlas con otros países de la región. "En Ecuador hay 80 muertos, en Chile más de 120", dijo, argumentando que la criminalidad internacional y trasnacional tiene un efecto mucho mayor en otras naciones. A pesar de su intento por relativizar la gravedad de la situación, las cifras de muertos en Perú convierten al 2024 en el año más violento con un récord de homicidios, generando alerta sobre las acciones que el Estado está tomando ante la inseguridad persistente bajo su gestión.

Víctor Zanabria defiende a Santiváñez y no reconoce error en detención de Iván Quispe Palomino: No fue nuestra culpa

En una entrevista con RPP, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, ofreció su versión sobre el error en la detención de Iván Quispe Palomino, señalado erróneamente como un alto mando de los remanentes de Sendero Luminoso. Zanabria rechazó la responsabilidad de la Policía y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, explicando que las órdenes de captura habían sido emitidas años atrás bajo ese nombre. Afirmó que la Policía actuó conforme a los procedimientos legales establecidos, lo que llevó al 'breve' encarcelamiento de Quispe Palomino.

Zanabria también aclaró que la detención se produjo como parte del operativo 'Génesis', que se ejecutaba en diversos puntos de Lima bajo el estado de emergencia. Explicó que las tres requisitorias vinculadas a la captura estaban a nombre de Quispe Palomino y atribuyó el error a un mal manejo de la información judicial desde el 2013. A pesar de la confusión, insistió en que la Policía siguió los protocolos correctamente.

Gustavo Adrianzén sobre su salida de la PCM: "No he presentado mi renuncia, la presidenta tampoco me la ha pedido"

Gustavo Adrianzén rechazó los rumores sobre su renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros, afirmando que ni él ni la presidenta Dina Boluarte han considerado su salida del puesto. Durante una conferencia de prensa de la PCM, el primer ministro aclaró: "No he presentado mi renuncia, la presidenta tampoco me lo ha pedido", respondiendo a las especulaciones sobre posibles cambios en el gabinete.

Adrianzén también calificó de "malintencionados" los rumores de su reemplazo, señalando que buscan desestabilizar al Gobierno. Expresó su molestia ante las preguntas de la prensa, sugiriendo a los periodistas "cambiar de fuentes" y descartando cualquier veracidad en los comentarios sobre su continuidad. Estos cuestionamientos surgieron después de que el excanciller Javier González-Olaechea se negara a confirmar si había recibido una oferta para asumir el cargo.