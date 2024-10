RMP: "Esta nueva Junta Nacional de Justicia se adapta a los intereses del Congreso"

En esta edición de Sin Guión, la abogada Rosa María Palacios, expuso los problemas del proceso de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y criticó lo poco transparente.

"Tenemos uno acusado de violencia doméstica, además acusado de plagio probado, tenemos otro que le aceptó un viajecito a París a César Acuña. Tenemos a otra que fue la jueza provisional que le puso a Ney y a Magaly condenas de 3 meses y 5 meses que no tienen ninguna explicación en el Código Penal", sentenció.

Asimismo, hizo referencia a la portada de La República del día de ayer a la que el Congreso rechazó en un comunicado mediante sus redes sociales. La portada decía 'Congreso toma la Junta Nacional de Justicia".

"Esta JNJ se adapta a los intereses del Congreso, del comité de selección de 7 miembros, ¿Quién escogió al defensor del pueblo? El congreso. Porque es parte de un pacto, él era el abogado personal de Vladimir Cerrón y ahora es el defensor del pueblo", comentó.

Elecciones de la JNJ. Foto: composición La República

Archivan 5 acusaciones por caducidad, pero continúa el del Salvador del Solar

RMP, señala el ensañamiento del Congreso de la República contra Salvador del Solar, al querer juzgarlo políticamente sin tregua por intereses personales al ser una persona posiblemente candidata a la presidencia.

"Ya caducó el derecho del Congreso a perseguir a Salvador del Solar, hubo varios casos en este Congreso que prescribieron, casos penales los han dejado prescribir. En este caso, se acordaron que podría ser un candidato a la presidencia, entonces había que aniquilarlo, por eso tienen tanta impopularidad, es el reino de la arbitrariedad", aseveró.

Salvador del Solar. Foto: difusión

Gobierno oficializa Colegio de politólogos

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley N° 32147, ley que crea el Colegio de Politólogos del Perú, que fue promovida desde el Congreso de la República y que cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. El proyecto legislativo fue presentado por el congresista José Elías, de Alianza para el Progreso (APP), y señala que "se denomina politólogo al profesional con el título de licenciado en Ciencias Políticas".

"Ese Colegio es para que te contraten en el sector público, lo único que ha hecho esa ley es alejar a los que estudiaron Ciencia Política de verdad de la administración pública. Porque los requisitos están determinados para favorecer a los de una determinada universidad", finalizó.

Fiscal José Domingo ha pedido al PJ que no se pague peaje

Palacios fue enfática al señalar que es una mala decisión la del fiscal José Domingo al pedir que al Poder Judicial que ya no se pague un peaje pues del dinero de los peajes se paga el mantenimiento de los mismos.

"Espero que el PJ se lo deniegue (...) ¿Qué pasa cuando no pagas peaje? La vía no tiene mantenimiento. El fiscal tiene que asegurar en el caso de OAS, que no es el actual concesionario, que pague una reparación civil, yo puedo entender que embargue el peaje, pero que no se pague eso es demagogia jurídica. Inmediatamente salió a felicitarlo Porky, es el mundo al revés", enfatizó.