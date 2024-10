RMP sobre designación de nuevos miembros de la JNJ: "Buscan favorecer intereses políticos"

La periodista Rosa María Palacios comentó el proceso de concurso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y criticó la selección irregular y poco transparente que se viene dando. Asimismo, enfatizó en que buscan favorecer intereses políticos con esta designación.

"Todas las etapas han sido oscuras, no se ha difundido entre la ciudadanía las tachas y denuncias que hay contra estos personajes que no son poca cosa. El señor Gino Ríos tiene una denuncia por plagio doble que lo persigue desde hace años (...) y ahora es el número uno del concurso. La señora Teresa Cabrera, jueza provisional, es la jueza que mete presa a Magaly Medina 5 meses y a Ney Guerrero por 3, una sentencia que se estudia por lo mala que es", sentenció.

Palacios es enfática en decir que el concurso no daba garantías de nada y por eso hubo gente que no quiso postular.

Transportistas anuncian paralización durante el APEC

Por otra parte, se refirió a la paralización próxima a realizarse en los días del APEC y remarcó que la protesta no solo es organizada sino espontánea como pasó en una presentación de Dina Boluarte en Chosica donde le arrojaron huevos y basura al auto de la presidenta.

"Parar no es lo mismo que movilizarse, lo que el Gobierno quiere evitar son las movilizaciones, no queda duda que será contundente. No solo es en protesta organizada, también es en protestas espontáneas y francamente virulentas"

También mencionó el hecho que sucedió en el Hospital María Auxiliadora donde cientos de personas intentaron expulsar el Ministro de Salud gritándole que se fuera.

Confirman paro de transportistas durante el desarrollo del APEC. Foto: difusión

Paro en CHAO

RMP, habló del paro improvisado en Chao debido al alto índice de criminalidad y el hartazgo de la gente que no para de hacer manifestaciones.

"Reportes señalan que en los últimos meses el incremento de los asesinatos ha hecho que la gente esté muy asustada, todos vinculados al sicariato y extorsión en un pueblo pequeño como es Chao. Toda la provincia de Virú tiene un índice de criminalidad igual o superior al de Trujillo", enfatizó.

Las clases se suspendieron en Virú y RMP cuestionó que los ministros no tienen ningún logro ni nada que exhibir salvo el número de asesinatos, ya que las personas solo pide que no las maten. Se calcula que para un pequeño comerciante el 3% de su venta anual está destinada a "pagos por seguridad".

Martín Vizcarra a juicio

RMP comentó acerca del juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua y señaló que al fiscal le faltan las pruebas para demostrar que Vizcarra recibió el dinero y qué hizo Vizcarra con eso.

"Han pasado 4 años para llevarlo a juicio y lo mismo que hay hace 4 años es lo mismo que hay ahora. A Vizcarra se le acusa de haber dateado al postor a cambio de que le dé un pago de 1 millón y el otro caso 1 millón 800 mil soles, por un caso se pide 9 años de pena y el otro 6 años de pena. Tiene que ser un juicio mucho más rápido, todo está en el expediente, todos confesos, la mitad del delito está probado, pero falta probar donde está el dinero y demostrar que ese es patrimonio de Vizcarra", comentó.