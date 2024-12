Población de Trujillo recomendó a Dina Boluarte "no hablar cosas que no son". Foto: Composición/LR

Población de Trujillo recomendó a Dina Boluarte "no hablar cosas que no son". Foto: Composición/LR

Dina Boluarte cuenta con apenas 3% de aprobación en lo que va de su Gobierno desde que tomó el mando del Perú el 7 de diciembre del 2022. Ante las bajas cifras de respaldo popular, los ciudadanos de Trujillo rechazaron su actual gestión, por lo que — en una entrevista a Exitosa — expresaron estar en contra de su mandato. "Nos vamos a acordar de ella cuando vaya presa", expresaron.

"No hace nada por nuestro país, ¿qué nos vamos a acordar de ella? Nos vamos a acordar de ella cuando se vaya presa, tantas personas que ha matado, estamos de mal en peor. Ojalá, Dios quiera, cambie con este año. El país sigue desangrándose, acá y en todo el Perú", enfatizó una persona en Trujillo.

En esa misma línea, los entrevistados recordaron a figuras políticas como Keiko Fujimori y César Acuña, a quienes acusaron de haber apoyado a la jefa de Estado en su permanencia en Palacio de Gobierno. Asimismo, un comerciante de la región del norte calificó su gobierno como "el peor de todos".

"No esperamos nada, más bien debe renunciar. La tiene ahí la Keiko (Fujimori) junto con (César) Acuña, hace tiempo debe estar en su casa. (...) Nada de bueno hace, ni nada de bueno hay", declararon los ciudadanos sobre la actual gestión de Dina Boluarte.

Dina Boluarte: ciudadanos no tienen expectativas con el Gobierno para el 2025

En la misma entrevista, los ciudadanos de Trujillo lamentaron la poca expectativa que tienen al actual mandato de Dina Boluarte con miras al Año Nuevo 2025, debido a la alta desaprobación por su gestión y ser considerada como la presidenta más impopular del mundo en el 2024. En ese sentido, se refirieron de forma negativa a la presencia de los funcionarios públicos en el Gobierno: "solo entran a robar para bienestar de ellos".

"Pésimo el Gobierno (de Dina Boluarte), gestión pésima. (Para el 2025), no espero nada. (...) Ojalá esta vez le dé la gana de irse (...) De esa señora ya no esperamos nada, no creo en nada en política ahora, porque son personas que están en el Gobierno, que solo entran a robar para el bienestar de ellos, todo es una catástrofe", expresaron.

Por otro lado, la población trujillana criticó las declaraciones de la mandataria — cuando dijo que con S/10 se puede comer sopa, segundo y postrecito — y recomendaron que "tiene que dar el ejemplo, no criticar a la gente y no hablar cosas que no son".

"A ver ella que se vaya a comer con 10 soles, nadie come con 10 soles, ¿a caso una sola persona es para que coma? Con las justas da para comer un segundo, un caldo. (...) Las cosas han subido, la plata ya no alcanza para nada y la señora que diga que comamos con 10 soles con postre, ¿por qué no come ella?", dijeron.