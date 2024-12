Inmigrantes venezolanos crean rap viral para pedirle a Trump que no los deporte de EE. UU: “Solo quiero papeles”

En un contexto marcado por la incertidumbre migratoria en Estados Unidos, historias creativas y conmovedoras logran captar la atención de millones de personas. La música, especialmente el rap, ha servido como un vehículo poderoso para transmitir realidades complejas y, a veces, desgarradoras. En esta ocasión, un tema viral interpretado por unos inmigrantes venezolanos ha traspasado fronteras digitales, convirtiéndose en un fenómeno que mezcla humor, emoción y una petición directa al presidente electo, Donald Trump.

El rap, que ya acumula millones de reproducciones en redes sociales, narra las dificultades que enfrentaron estos jóvenes durante su travesía hacia Estados Unidos, así como su esperanza de lograr estabilidad en suelo norteamericano. Entre versos llenos de ingenio, los creadores dejan un mensaje claro: su único objetivo es trabajar, contribuir y prosperar en el país que los recibió.

¿De qué trata el rap viral que pide a Donald Trump no deportar inmigrantes?

El tema, que se ha viralizado principalmente en TikTok, utiliza versos cargados de humor y realidad para transmitir un mensaje contundente. Frases como “Donald Trump, yo no quiero que tú me deportes, yo solo quiero papel y me sellen el pasaporte” encapsulan el deseo de miles de inmigrantes que buscan una oportunidad para construir un futuro mejor.

El usuario conocido como @LuxorMaster es uno de los protagonistas detrás de esta canción que ha conquistado a la audiencia latina. En sus versos, describe su paso por la peligrosa selva del Darién, el recorrido por diez países y los sacrificios realizados para llegar a Estados Unidos. Además, menciona su dedicación al trabajo diario en sectores como la construcción y el comercio informal. El rap no solo refleja la historia personal de estos jóvenes, sino que también se ha convertido en un símbolo de lucha y resiliencia para muchos migrantes que comparten sueños similares.

Los inmigrantes venezolanos también dedicaron parte de su rima a sus compatriotas en Estados Unidos. Foto: TikTok /@LuxorMaster

¿Por qué este rap dedicado a Donald Trump conectó con tanta gente en las redes sociales?

El éxito de esta canción no solo radica en su ritmo pegajoso, sino también en su autenticidad. A través de versos como “En la mañana bien temprano vendo arepa y pabellón. En la tarde gelatina, en la noche patacón”, los artistas exponen su día a día con transparencia y creatividad.

La comunidad latina en Estados Unidos ha encontrado en esta canción una representación sincera de sus vivencias. El mensaje de esfuerzo, superación y, sobre todo, esperanza, ha resonado en miles de usuarios que enfrentan situaciones similares.

Además, el toque humorístico en cada estrofa ha logrado romper barreras y hacer que un tema tan complejo como la migración pueda abordarse desde una perspectiva accesible y cercana.

¿Qué impacto ha tenido esta canción entre los inmigrantes en Estados Unidos?

Más allá de su viralidad, esta canción ha generado un impacto positivo entre quienes buscan una voz que los represente. La frase “Lo menos que me merezco es una deportación” refleja el sentir de miles de inmigrantes que, a pesar de los obstáculos, continúan trabajando arduamente para alcanzar sus metas.

El mensaje final del rapero no solo va dirigido a líderes políticos, sino también a sus compatriotas: “Un mensaje para todos mis amigos que se encuentran en la lucha dentro de Estados Unidos. Hagan plata honradamente y no se queden dormidos”. Estas palabras han funcionado como un llamado a la acción, y ha motivado a otros inmigrantes a mantener una actitud positiva, respetar las leyes locales y seguir luchando por un futuro estable.