Ciudadanos increpan a César Acuña en el aeropuerto de Trujillo: "Nos matan y nunca haces nada"

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, fue increpado por los ciudadanos que se encontraban en el interior del aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo, cuando se disponía a viajar en pleno paro realizado en La Libertad, por el incremento de inseguridad y la falta de gestión de las autoridades para combatir la criminalidad. De acuerdo a la información que accedió este medio, las críticas contra César Acuña responde a que los crímenes en La Libertad continúan. "Nos matan todos los días y nunca hacen nada, nos engañas, mentiroso. Ya vamos a hacer la pista, dices, y nunca haces nada. Año tras año y sigue así", dijo una ciudadana.

En esa misma línea, durante las críticas hacia su persona, el gobernador de La Libertad, César Acuña, respondió con risas y sonrisas a las molestias de las personas que cuestionaban su gestión. Asimismo, se pudo observar a una de las viajeras presentes en la sala manifestarle al gobernador que tenía libertad de expresión al estar en un sitio público. Esto ocurrió en el marco de una posible respuesta previa de César Acuña hacia la ciudadana, la cual no se pudo apreciar en el video difundido.

"Estamos en un sitio público, podemos hacer lo que quiera. Aquí hay libertad de expresión en este país, o ¿qué cosa? ¿No sabes? ¿O tú también eres político, seguro, y no sabes nada, igual que todos los políticos que tenemos en este país?", expresó una de las pasajeras.

En el material difundido, otro de los reclamos que se le hicieron a César Acuña por parte de una de las ciudadanas presentes en el aeropuerto fue en relación con el avión que utilizaría para sus viajes, lo cual enfatizó que Acuña lo haría con el dinero de la población.

Es importante destacar que el líder de Alianza Para el Progreso (APP) recientemente realizó viajes de lujo al extranjero, como a México y Dubái, en pleno estado de emergencia, los cuales justificó argumentando que, como servidor público, tiene derecho al descanso.

Cesar Acuña defiende sus viajes al extranjero: "Tengo derecho a descansar"

Durante una conferencia de prensa en Trujillo, el propietario de la Universidad César Vallejo, César Acuña, justifico sus lujosos viajes a México y Dubái, los cuales fueron revelados a través de sus redes sociales. Aclaró que, como servidor público, tiene derecho a descansar y a tomar un mes de vacaciones al año, aunque lo está 'cobrando' dividido en varios tramos.

"Yo soy un trabajador público, tengo derecho a descansar, pero al contrario, no soy irresponsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, los 30 días los he compartido en 3 o 4 tramos porque no puedo abandonar la región 30 días", indicó el gobernador de La Libertad, César Acuña.

Además, César Acuña aclaró que sus viajes al extranjero con su familia no costaron "ni un solo centavo" al Gobierno Regional. Afirmó, que aunque algunos medios lo critiquen, tiene derecho a viajar.

César Acuña ejerce actualmente como gobernador regional de La Libertad desde el 1 de enero del 2023. Foto: composición LR

César Acuña registra 40 días de ausencia como gobernador en 2024

El gobernador César Acuña ha acumulado un total de 42 días fuera del país en 2024, tras solicitar su tercera licencia del año. Anteriormente, estuvo ausente del 24 de mayo al 1 de junio y del 28 de julio al 8 de agosto, sumando 21 días en total. En abril, viajó a China por 11 días, un viaje que está bajo investigación de la Contraloría por posibles vínculos con su universidad privada. Según el portal investiga.pe, Acuña tiene programada otra licencia del 11 al 19 de diciembre, lo que elevaría su tiempo fuera del país a 51 días, superando los 45 días acumulados en 2023. A pesar de las críticas, Acuña defiende sus ausencias, asegurando que fueron planificadas y que el trabajo regional continúa bajo la gestión de su equipo, con la vicepresidenta regional Joana Cabrera asumiendo temporalmente el mando.

Cesar Acuña fue alcalde de la provincia de Trujillo en 2 ocasiones y congresista de la república durante 2 periodos parlamentarios. Foto: LR.

APP blindará a Juan Santiváñez: César Acuña anunció que no respaldará censura de ministro del Interior

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se manifestó en contra de la censura contra Juan José Santiváñez, señalando que estas acciones tienen motivaciones políticas. Durante una conferencia de prensa, afirmó que la censura perjudica la gestión de los gobiernos regionales y locales, y advirtió que la destitución de un ministro provoca retrocesos administrativos que interrumpen la continuidad de proyectos y programas en las regiones, dejando todo en pausa.

El gobernador de La Libertad también sostuvo que estas interpelaciones están siendo impulsadas por razones políticas. "El cambio de un ministro significa que todo queda en cero. Se detiene todo y, por lo tanto, esperemos que hasta el 26 no se cometa exabruptos y que solo por temas políticos en el Congreso se le ocurra interpelar a cada momento a los ministros en lugar de dedicarse a solucionar los problemas del Perú", afirmó.