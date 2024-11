César Acuña dice apoyar paro nacional, pero afirma estar politizado: "Espero los identifiquen"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, expresó su opinión respecto al paro nacional convocado por el gremio de transportistas, el cual cuenta con el respaldo de diversas organizaciones de la sociedad civil. Acuña Peralta manifestó su apoyo a la protesta; sin embargo, indicó estar politizada debido al reclamo continuo para que se derogue la Ley 32108.

Durante su intervención, Acuña enfatizó la importancia de que la protesta no se politice, ya que esto podría desvirtuar el verdadero motivo que impulsa a los transportistas a salir a las calles. El gobernador instó a los líderes del movimiento a centrarse en las demandas legítimas de los trabajadores del sector, evitando que intereses ajenos interfieran en la causa.

"Lamento que se estén aprovechando de estas movilizaciones para politizarlas. Espero que los amigos transportistas los identifiquen y les pregunten qué hacen aquí. Es normal que haya reclamos contra el gobernador o la región; los competidores en política nunca hablarán bien, dirán que lo peor lo está haciendo el señor César Acuña. Eso es aceptable, es su opinión, pero los resultados se verán cuando finalice la gestión", declaró en una conferencia de prensa para los medios."

El Gobierno Regional de Trujillo ha decidido escuchar las inquietudes de los transportistas, quienes han expresado su deseo de contar con un entorno más seguro y tranquilo. La participación de este sector es fundamental, ya que su labor diaria se ve afectada por la falta de seguridad en las calles. En este contexto, se ha programado una reunión para el próximo martes, con el gobierno central, donde se discutirán las acciones que se están implementando para mejorar la situación.

César Acuña justifica su viaje a Dubái en pleno estado de emergencia: "Tengo derecho a descansar"

En una conferencia de prensa en Trujillo, el gobernador de La Libertad, César Acuña, se refirió a las críticas por sus viajes de lujo a países como México y Dubái, los cuales se hicieron públicos a través de fotos e historias compartidas en sus redes sociales. Acuña defendió sus acciones señalando que, como servidor público, tiene derecho a tomar vacaciones y a disfrutar de un mes de descanso al año, aunque explicó que ha decidido "cobrar" ese tiempo en tramos, distribuyéndolo en varios periodos a lo largo del año.

"Yo soy un trabajador público, tengo derecho a descansar, pero al contrario, no soy irresponsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, los 30 días los he compartido en 3 o 4 tramos porque no puedo abandonar la región 30 días", indicó.