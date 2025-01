El nuevo beneficio de Prosperidad Social que reemplazó a Colombia sin Hambre: verifica si te toca el pago y para quién es

Un nuevo beneficio de Prosperidad Social brindará un importante apoyo económico a las familias que ya no puedan cobrar los pagos de Colombia sin Hambre. Luego de que las entregas de dicha línea de la Renta Ciudadana fueran canceladas, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una novedosa iniciativa que ayudará a los emprendedores de todo el país.

Este nuevo beneficio de Prosperidad Social ya fue oficializado. Inclusive, el listado de ciudadanos que pueden cobrarlo ha sido decretado. Sin embargo, para acceder al mismo, las autoridades exigen que los colombianos cumplan con una serie de requisitos.

¿Cuál es el nuevo beneficio de Prosperidad Social que reemplazó a Colombia sin Hambre?

Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, afirmó que los ciudadanos que recibían los pagos de Colombia sin Hambre podrán acceder a un beneficio que ayudará a los emprendedores. Luego de que se cancelaran los subsidios de esta línea de la Renta Ciudadana, la entidad informó que los ciudadanos recibirán créditos, herramientas y asesorías con el fin de que puedan desarrollar pequeñas empresas.

"Ya tenemos estructurado el proyecto. Los beneficiarios de Colombia sin Hambre tienen que organizarse en cooperativas y hacer un emprendimiento. Pueden ser pescadores, cultivadores, productos de venta popular o cualquier otro. Tienen que organizarse y trabajar. Les vamos a facilitar las herramientas para formar las cooperativas, así como los créditos", explicó Bolívar a través de sus redes sociales.

Ante la reducción de subsidios, Bolívar instó a los afectados a buscar alternativas para mejorar su situación económica. Asimismo, el funcionario aseguró que ya hay un convenio firmado.

"Gracias al convenio del Fondo Nacional de Garantías, los bancos recibirán una garantía de 90% para que puedan dar los préstamos. Está garantizado. Les vamos a dar cerca de 500 mil millones a todos los que se asocien y nos digan que ya están listos. A partir de ahora tienen que concientizarse que ya se acabó ese subsidio", exclamó Bolívar.

¿Para quién es el nuevo beneficio de Prosperidad Social?

Los beneficiarios de la línea Colombia sin Hambre de Renta Ciudadana pueden recibir este nuevo apoyo económico de Prosperidad Social. Las fechas de entrega del programa aún no han sido confirmadas por la organización, que motiva a los colombianos a generar emprendimientos y cooperativas a través de sus redes sociales.

¿Por qué ya no pagarán Colombia sin Hambre de Renta Ciudadana?

La baja recaudación de fondos del Gobierno y la negación de la Ley de Financiamiento por parte del Congreso causaron que la línea Colombia sin Hambre de Renta Ciudadana sea cancelada. Gustavo Bolívar enfatizó que no es responsable de la situación actual, ya que depende de lo que el Ministerio de Hacienda le gira. "Este recorte nos quitó 1.7 billones de pesos. No es porque me haya robado la plata o la haya malgastado", afirmó el director de Prosperidad Social en sus redes sociales.

Bolívar explicó que la suspensión de ciertos bonos se debe a recortes en el presupuesto de Prosperidad Social. Por tal motivo, la entidad ya no cuenta con suficientes recursos para cubrir todos los programas sociales.

Ante ello, estos serán los únicos bonos que Prosperidad Social seguirá pagando en el 2025: