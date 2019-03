Cooperación judicial suiza revela que Maiman recibió 35,6 millones

Las cuentas en Suiza del examigo presidencial Josef Maiman Rapaport habrían recibido más dinero de la constructora brasileña Odebrecht de lo que se ha admitido hasta hoy ante las autoridades peruanas.

Además, según revelan los documentos bancarios remitidos por la cooperación suiza a la fiscalía peruana, los pagos eran por los contratos de la Interoceánica Norte y Sur. Según el reporte de los bancos Suizos, las cuentas de Maiman recibieron US$ 35,6 millones provenientes de Odebrecht.

Las fuentes judiciales que han tenido acceso a dichos documentos también indican que las transferencias podrían haber comenzado muchos antes de los presuntos acuerdo para los pagos de coimas al expresidente Alejandro Toledo el año 2006.

En los reportes bancarios de la cooperación judicial del Reino Unido habría transferencias de hasta US$ 4 millones desde el año 2003. Los fiscales sospechan que podría tratarse de pagos ilícitos por obras no incluidas en los acuerdos de colaboración de Odebrecht ni de Maiman.

Las cuentas suizas

El Equipo Especial está evaluando toda esta información y el fiscal José Domingo Pérez ya ha requerido, vía cooperación judicial internacional, la declaración ampliatoria de la hermana de Josef, Michele Maiman Firon, el 22 de abril, y de Leo Malamud, vicepresidente de Merhav Overseas Limited, el 23 de abril, próximo.

Leo Malamud, según la documentación de la cooperación Suiza, es un personaje clave en los acuerdos y el pago de los sobornos de Odebrecht.

Es difícil que la información recibida de Suiza cambie la situación jurídica de los implicados en la trama de los sobornos, pero sí es posible que altere toda la historia conocida hasta hoy.

En diciembre del 2016, ante el fiscal Hamilton Castro, Jorge Barata reveló que la constructora Odebrecht le pagó US$ 20 millones al expresidente Alejandro Toledo en cuentas de las offshore Trailbridge, Merhav Overseas y Warbury and Co, manejadas por Maiman y su hermana.

Tiempo después, en febrero del 2017, Maiman confirmó haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht por los contratos de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Además, otros US$ 7 millones provenientes de la constructora Camargo Correa por el tramo 4 de dicha carretera.

Maiman acreditó transferencias por US$ 17, 4 millones que, dijo, fueron hechas a las cuentas de Confiado Internacional en Panamá. Este es el dinero que, según Maiman, llegó a las cuentas de las offshore Ecoteva, Ecostate y Milan Ecotech en Costa Rica.

Movimientos

Faltaba acreditar el movimiento del resto de dinero. Esto es lo que ha aportado ahora la cooperación Suiza. Suiza acredita que la cuenta de Wasbury en el Barclays Bank recibió US$ 30,7 millones, más 1,19 millones de euros de las offshore de Odebrecht.

Ese dinero, 31.612.918,51 de dólares en total, fue transferido a las cuentas de Confiado en Bank LGT de Suiza. Si a esta cifra se agregan los depósitos revelados por la Cooperación Judicial del Reino Unido, en el Citibank de Londres por US$ 3,7 millones y el depósito de US$ 377 mil realizado a Lucas Valera en Venezuela, las cuentas de Maiman recibieron en total US$ 35,6 millones, y no los US$ 20 millones declarados hasta hoy.

Es de señalar que la información de la Cooperación Judicial Suiza está en el "olvido" en el expediente del caso Ecoteva en manos de la Fiscalía de Lavado de Activos desde mayo del 2018. El fiscal Pérez Gómez recién habría tenido acceso a esa información en las últimas semanas.

Acuerdo secreto

Otro documento que fue entregado por la Cooperación Suiza a las autoridades peruanas, y que podría ser clave en toda esta historia, es la copia de un acuerdo comercial, y dos adendas, suscrito entre el vicepresidente de Merhav, Leo Malamud y Jorge Barata, el superintendente de Odebrecht en el Perú, para justificar ante los bancos suizos las transferencias por 35,6 millones de dólares.

De acuerdo con dicho acuerdo, al que ha tenido acceso La República, los pagos que recibirían las cuentas de las offshore de Maiman eran por servicios de consultoría para los contratos de la Interoceánica Norte y Sur. Hasta ahora la historia decía que los sobornos solo fueron por la Interoceánica Sur.

El acuerdo original tiene fecha del 18 de enero del 2005. Allí se indica que el consultor prestará servicios a Odebrecht, quien tiene intención de participar en las licitaciones convocadas por Proinversión en los proyectos IIRSA Norte y Sur.

El 14 de julio del 2005, se suscribe una primera adenda al acuerdo en la que se precisan los montos de pagos y los proyectos en los que participará Odebrecht.

Aquí se indica que el monto total de pago será de US$ 34,3 millones que equivalen al 6,72% de los contratos que suscribirá Odebrecht con Inversión. Se precisa que a la fecha ya se habían suscrito los contratos por la IIRSA Norte, carretera Yurimaguas-Paita por US$ 218,5 millones e IIRSA Sur, carretera Inampari-Puertos Marítimos del Sur, tramo 2 y 3 que suman US$ 539,6 millones.

Además, se indica que al haberse adjudicado el tramo 4 de la Interoceánica Sur a un segundo contratista: Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao, el contratista hará sus mejores esfuerzos para que este también cumpla con el acuerdo.

Se indica que el pago por el cuarto tramo, según el acuerdo, sería de 4,52% del contrato, equivalente a US$ 9 millones, pero que el segundo contratista solo tiene previsto un pago equivalente al 3%.

Gastos confidenciales

La adenda al acuerdo también indica que el consultor entregará al contratista US$ 7,7 millones para gastos operativos del acuerdo, que Barata "administrará de forma confidencial". La adenda se cierra con dos cuadros que muestran el cronograma de pagos de los 34,3 millones y de los US$ 7,7 millones de gastos operativos.

En la segunda adenda, del 3 de noviembre del 2005, solo se precisa que la fecha a partir de la que se hará efectivo el acuerdo se cambia al 30 de junio del 2006. ¿Se llegaron a pagar los gastos operativos? Es algo que Barata y Maiman deben aclarar.

Sergio Nogueira habló de 45 millones

- Los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú han empezado a reevaluar los documentos del caso Ecoteva a partir de las declaración que ofreció Sergio Nogueira Panicalli, en Curitiba, el pasado 19 de febrero.

- Nogueira Panicalli declaró que en setiembre del 2009, cuando asumió la dirección del proyecto Interoceánica Sur, Luis de Meneses Weyll le reveló que los sobornos por la Interoceánica Sur totalizaron 45 millones de dólares.

Esta es una cifra que se acerca a los montos que revela el historial de cuentas de Maiman.