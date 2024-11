El Poder Judicial (PJ) ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Edson Flores Valencia y César de la Cruz, extrabajadores de la congresista María Agüero, quienes habrían recibido parte de los recortes salariales de trabajadores del despacho de la parlamentaria. Ambos son investigados por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La medida fue dictada por el Noveno Juzgado Penal Nacional este 15 de noviembre, donde se dio lectura de la resolución en el marco de la investigación por el presunto manejo irregular de fondos relacionados con el despacho de la parlamentaria de Perú Libre. En el caso de Flores, el juzgado dispuso su inmediata reclusión en un centro penitenciario, mientras que, respecto a De La Cruz, se ordenó su captura al encontrarse no habido.

La medida restrictiva fue presentada por Naomi Bustillos, fiscal provincial que pertenece al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), alegando que tanto Flores Valencia como De la Cruz fungieron de "cajeros" de la legisladora, es decir, que eran los encargados de recepcionar el dinero recortado a los trabajadores del despacho. En total, ambos habrían recibido, entre transferencias bancarias y depósitos en efectivo, más de S/72 mil, según un reportaje de Punto Final.

Por esta razón, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, en conjunto con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), allanaron las viviendas de los involucrados: María Agüero, Edson Flores Valencia y César de la Cruz.

De acuerdo con la resolución judicial que autorizó los operativos, la tesis fiscal indica que 12 trabajadores denunciaron haber sido obligados a entregar el 10 % de su sueldo, bajo el concepto de "diezmos". Aunque los casos reportados abarcan desde junio de 2022 hasta mayo de 2023, la Fiscalía no descarta que esta práctica haya iniciado desde 2021.

Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra extrabajadores de la congresista María Agüero.| Foto: Poder Judicial / X.

María Agüero niega haber recibido dinero

Momentos después de que la Fiscalía allanara la vivienda en Breña, las dos propiedades en Arequipa y el despacho de la congresista María Agüero, la parlamentaria se pronunció en su cuenta oficial de X e indicó que no le sorprende la diligencia realizada por parte del Ministerio Público.

"La 'unidad de investigación' de Latina es un centro de espectáculos y cortinas de humo que juega en pared con la caviarada de la Fiscalía. No sorprende un allanamiento, ya que así opera la instrumentalización de la justicia. Por una verdadera justicia, Nueva Constitución", dijo.

Por su parte, el vocero de la bancada Perú Libre, Flavio Cruz, negó las acusaciones contra su colega. “No lo sé. Pero no hay ningún indicio que sugiera que María Agüero haya recibido dinero, porque la congresista no es una persona con necesidad económica. Es una persona con gran solvencia económica, tanto en el Perú como en el extranjero. Por lo tanto, ella no tendría por qué involucrarse en esas cosas”, indicó.