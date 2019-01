Abogado de Yoshiyama arremetió contra fiscales: "Generan el escándalo mediático"

El último martes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el pedido de recusación contra Richard Concepción Carhuancho, apartándolo definitivamente del caso que se sigue contra Keiko Fujimori por lavado de activos, en su campaña presidencial del 2011.

En este contexto, el fiscal Rafael Vela presentó el último jueves por la tarde la nulidad del fallo así como otro para separa a los jueces dirigidos por César Sahuanay, por presentar las pruebas que debía presentar Humberto Abanto, abogado del prófugo Jaime Yoshiyama. Así, el defensor legal criticó a los funcionarios destacando que "van a generar el escándalo mediático que quieren".

Asimismo, Abanto sostuvo que el objetivo de los fiscales es "presentar a la Sala como connivente con nosotros". En relación a que no hubo audiencia para resolver la recusación presentada contra el juez Concepción Carhuancho, el abogado explicó que la falta no existía y que "me apena ver que un hombre inteligente se aleje las categorías del derecho procesal".

"Es facultativo de la Sala convocar a audiencia", explicó, y que en las anteriores 4 recusaciones presentadas contra el magistrado (pertencientes a Keiko Fujimori, Augusto Bedoya Cámere, Adriana Tarazona y Pier Figari), estas "fueron resueltas sin audiencia y en 3 días".

De este modo, Humberto Abanto atacó constantemente las acciones de los fiscales anticorrupción, quienes buscan que el proceso de investigación preparatoria se realice con imparcialidad y justicia, puesto que el fiscal José Domingo Pérez advirtió que la imputada Keiko Fujimori podría solicitar nuevamente su liberación.

Por último, declaró acerca de su patrocinado Jaime Yoshiyama que "hoy se define la fecha de su última operación" y que "en 3 o 4 semanas estará yendo al penal que le corresponde", pese a que exista una "campaña mediática" en contra de los implicados en el 'Caso Cócteles'.