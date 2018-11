Jaime Yoshiyama ahora dice que empresario fallecido financió campaña de Keiko

El exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, sobre quien pesa una orden de detención por supuesto lavado de activos, admitió que recibió US$ 800 mil de parte del empresario fallecido Juan Rassmuss para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en los comicios del 2011.

"Me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Cada vez que venía al Perú levantaba el teléfono y me decía cuánto necesitaba y me entregaba el dinero. No recuerdo cuánto era en cada entrega, pero me daba de su propia fortuna, me entregaba el dinero efectivo", afirmó en entrevista a Cuarto Poder desde algún lugar de Miami, Estados Unidos, donde dice que se encuentra por motivos de salud.

Yoshiyama incluso señaló que Rassmuss le dio dinero en el 2016 para la campaña presidencial de Fuerza Popular, pero no recuerda la fecha ni el monto, como tampoco la forma cómo esos recursos ingresaron a las cuentas de la agrupación política de la que dijo que estaba un poco distanciado por motivos de salud.

"Tiene que haber sido a través de mi sobrino (Jorge Yoshiyama Sasaki, también investigado). No recuerdo el monto", contestó, pero luego sostuvo que tiene algunos apuntes y documentos que prueban los aportes del millonario.

Rassmuss, uno de los empresarios más ricos de Latinoamérica, falleció el 30 de marzo del 2016 en Paraguay.

Según Yoshiyama , el hombre de negocios petroleros le hizo prometer que no revelaría su generosa donación a las arcas fujimoristas.

Por esta razón, dijo que la excandidata de Fuerza Popular nunca supo de los aportes de Rassmuss y, además, negó haber cometido algún delito porque, aseguró, "no está prohibida la recepción de dinero lícito y la simulación está prevista en la ley".

"Lo que he hecho es un error de carácter administrativo", respondió Yoshiyama al ser interrogado sobre los falsos aportantes que consiguió su sobrino Jorge Yoshiyama y otros dirigentes fujimoristas, quienes ahora afrontan procesos con detención preventiva por supuesto lavado de activos.

Respecto a Jorge Yoshiyama, quien reveló al fiscal Domingo Pérez que fue su tío quien le entregó US$ 800 mil en efectivo y le pidió conseguir falsos aportantes, el jefe de campaña de Keiko Fujimori sostuvo que esa revelación le tomó por sorpresa, pero que a pesar de eso no guarda ningún recelo hacia su pariente. ❧

