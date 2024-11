Maduro afirma que se abre nueva etapa en la "poderosa alianza" de Venezuela con Irán

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que su gobierno abre una nueva etapa en la "poderosa alianza" con Irán tras la firma de nuevos convenios, mientras ambos países cierran filas contra Estados Unidos, su enemigo común.

"Esta décima comisión mixta abre un nuevo capítulo, una nueva etapa integral, poderosa, con un mapa de cooperación", dijo Maduro al cierre de la X reunión de la comisión mixta de alto nivel Irán-Venezuela, sin ofrecer detalles de los acuerdos suscritos.

"Desde Venezuela y desde Irán decimos no al hegemonismo, no al imperialismo, no al colonialismo...", remarcó el mandatario izquierdista aludiendo a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní y copresidente de la comisión que reúne a funcionarios de los dos países, indicó que "Irán y Venezuela son amigos y hermanos que están en un solo barco", según la traducción divulgada por la televisión estatal venezolana.

"El mejor mensaje que puede dar esta comisión mixta es la alianza y la unidad entre los pueblos y los gobiernos libres y demuestra la derrota y el fracaso del sistema hegemónico mundial", señaló Nasirzadeh.

El funcionario iraní afirmó que el gobierno de Estados Unidos "está molesto por el desarrollo de la cooperación entre los dos países que buscan un mundo libre de hegemonía".

"Las sanciones criminales en vez de aminorar su espíritu de lucha lo que han hecho es acrecentar su espíritu de batalla", apuntó Maduro al celebrar los 20 años de la relación de Venezuela con Irán, que se remonta a la era del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

Durante cuatro días, la comisión de "alto nivel" revisó unos 80 acuerdos suscritos entre 2022 y 2023, de los 300 que se han firmado en dos décadas de alianza.

También sellaron nuevos convenios, entre estos la transferencia tecnológica iraní en inteligencia artificial.

mbj/ag