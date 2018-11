Mejía Lecca culpa a Yoshiyama y Reátegui por aportes simulados a Fuerza Popular

Luego que se suspendiera la audiencia de prisión preventiva contra Luis Mejía Lecca, este dio declaraciones a la prensa y dijo que mantenía sus afirmaciones hechas frente al juez Richard Concepción Carhuancho. Para el tesorero de Fuerza Popular, la responsabilidad recae sobre Jorge Yoshiyama y Rolando Reátegui.

"Yo me reafirmo en que el señor Jorge Yoshiyama tiene mucho que aclarar. Él a mí nunca me comentó que esos señores eran falsos aportantes. Si hubiera sido falsos aportantes, ni siquiera viajo a San Martín. Y el señor Reátegui por otro lado, ellos me dijeron que por favor vaya, que querían información de sus aportes", dijo Mejía Lecca a su salida de la Sala Penal Nacional.

Luis Mejía Lecca no ocultó su fastidio hacía Jorge Yoshiyama y ante esta situación dijo sentir “indignación", pero como parte de su defensa ante el juez Concepción Carhuancho, dijo que nunca recibió dinero de un aportate falso. El también personero legal del partido naranja dio detalles del manejo en el oriente del país

"En Tarapoto hay dos grupo, uno del congresista Rolando Reátegui y el otro de Jorge Yoshiyama [...] Ahora dicen que (los aportes) son simulados, pero en el 2011 yo no sabía. Rolando Reáteguiy Jorge Yoshiyama sabían”. Sobre los montos que estos habrían aportado dijo: "Son un promedio de 45 mil dólares de Reátegui y 42 mil soles de Mayra Castañón (allegada a Jorge Yoshiyama)", aseveró.