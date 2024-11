En la Liga 1 2024, solo cuatro entrenadores terminaron el campeonato en el mismo club con el que lo empezaron. Uno de estos fue Carlos Silvestri, DT de Comerciantes Unidos, quien recientemente confirmó su salida del conjunto cutervino luego de un paso de tres años que tuvo su mejor momento en el 2023, cuando salió campeón de la Liga 2 y logró el ascenso.

Al hacer un balance acerca de la temporada que acaba de terminar, el estratega destacó su permanencia en un campeonato complicado, en el cual logró una buena campaña, especialmente en el Apertura. Silvestri también expresó su deseo de seguir contribuyendo al desarrollo del fútbol, ya sea en divisiones menores o en otros clubes, como Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Carlos Silvestri sobre un posible regreso a Universitario?

En entrevista con Ovación, el estratega afirmó que no tendría problemas en volver a la 'U', si es que le llegara alguna oferta que lo convenza, pues conoce la institución crema "de pies a cabeza".

"A nivel de fútbol juvenil también hay proyectos interesantes. A mí me gusta formar nuevos valores, y me doy un tiempo para colaborar en la formación de estos nuevos talentos. Conozco Universitario, he trabajado 7 años ahí y conozco el club de pies a cabeza. Sé que las puertas están abiertas para mí y, si hay una buena propuesta de trabajo, la analizaremos", manifestó el técnico.

Como DT de menores de Universitario, Silvestri logró el cuarto puesto en el Torneo de Reservas 2013. Como interino, en el 2015 dirigió al primer equipo en cinco partidos, tras lo cual volvió a la reserva hasta su salida en el 2016 para asumir como estratega de Cantolao.

¿Por qué Carlos Silvestri deja Comerciantes Unidos?

Acerca de su salida del cuadro norteño, el exportero indicó que vio como "lo más conveniente" tomar nuevos rumbos luego de un tiempo considerable en Cutervo. "Dejo Comerciantes Unidos luego de tres temporadas. Hemos hablado con el presidente y quedamos en buenos términos. Hice una buena campaña, la gente de Cutervo me tiene mucho cariño, pero lo más conveniente para ambas partes es tomar caminos separados", afirmó.

Carlos Silvestri asumió como DT de Comerciantes Unidos a mediados del 2022. Foto: Liga 1

Acerca de su próximo equipo, el entrenador sugirió que podría tratarse tanto de uno en primera división como en segunda. "Me gustan los proyectos que tengan sostenibilidad en el tiempo, es importante y motiva mucho. No necesariamente en la Liga 1, sino también en la Liga 2", aseveró.

¿Qué equipos ha dirigido Carlos Silvestri?

Estos son los clubes en los que Carlos Silvestri ha tenido la oportunidad de ocupar el banquillo. También dirigió dos categorías de menores de la selección peruana: sub-17 y sub-20.

Deportivo Municipal (2008)

Universitario (2012, 2015)

Academia Cantolao (2016-2018, 2021)

Selección peruana sub-17 (2018-2020)

Selección peruana sub-20 (2020)

Deportivo Coopsol (2021)

Comerciantes Unidos (2022-2024).

¿Qué títulos ha ganado Carlos Silvestri?

Los dos únicos títulos en la carrera de Carlos Silvestri son los que ganó por la segunda división del fútbol peruano. En el 2016, campeonó y logró el ascenso con Cantolao, algo que repitió siete años más tarde con Comerciantes Unidos.