Lava Jato: Quintanilla propone crear comisión para corregir informe Bartra

El informe final de la comisión Lava Jato, presidida por la congresista Rosa Bartra, ha sido cuestionado por no haber incluido a Keiko Fujimori ni a Alan García. Ante ello, el parlamentario de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla hizo una propuesta para modificar el texto.

Consultado por La República, Quintanilla expresó que se debería crear una nueva comisión para la corrección del informe final.

“Debería nombrarse a una comisión que complete las partes que no ha hecho la señora Rosa Bartra”, indicó el parlamentario sobre la labor de su colega fujimorista en el grupo investigador que ha gastado más de 3 millones de soles.

Para Alberto Quintanilla, se trata de “un informe que le falta una parte de la realidad. No ha investigado a Keiko Fujimori bajo el pretexto de que no tuvo un cargo de funcionaria pública, que no es cierto. Ella fue congresista y ese es un cargo de funcionario público”.

Indicó que también “mencionan hechos vinculados al gobierno de Alan García. Sin embargo, se sugiere investigar a algunos de sus subordinados y no a él. Creo que es un informe unilateral y debería corregirse”.

El informe final de la comisión Lava Jato será debatido el lunes en Pleno. El martes 30, Rosa Bartra había causado polémica durante la sesión plenaria por la votación de la desclasificación del documento.

“No nos alegra detención de Keiko”

Respecto a los 36 meses de prisión preventiva de Keiko Fujimori, quien se encuentra en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, Alberto Quintanilla señaló que “para nosotros, no nos alegra la detención de nadie, tampoco la de ella”. Sin embargo, reconoció que se debe respetar la decisión del Poder Judicial.

Además, indicó que “no hay ninguna persecución política ni secreta”, como afirmaron los parlamentarios fujimoristas.