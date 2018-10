Presidente del PJ: Procesados con poder político tienen canales para generar impunidad

El presidente del Poder Judicial (PJ), Víctor Prado Saldarriaga, se refirió a la figura de la prisión preventiva en el marco del proceso que afronta la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para quien la Fiscalía ha pedido restricción de su libertad por 36 meses, mientras duran las investigaciones del Caso Cócteles.

En esa línea, Prado Saldarriaga señaló que, según el marco normativo vigente, la prisión preventiva es siempre una medida excepcional en la que se evalúan varios factores, desde la posibilidad de una sanción hasta el peligro de obstruir las diligencias.

Además, el titular del Poder Judicial afirmó que en caso de personas que “tiene poder” tienen muchos canales de generar mecanismos de impunidad, los cuales deben ser valorados.

"Las personas que están siendo objeto de procesamiento son personas que tienen poder. En los instrumentos internacionales vigentes, a estas personas a las que se les conoce como personas expuestas políticamente, tienen muchos canales para generar mecanismos de impunidad que también deben ser valorados al momento de tomar decisiones", comentó en entrevista a RPP.

El titular del Poder Judicial también criticó la larga duración de algunas audiencias en las que se decide la prisión preventiva solicitada contra algunos imputados debido a que “hacen sea un procedimiento tedioso y confuso”.

"A mí no me gusta la extensión excesiva de estos procedimientos de prisión preventiva, que agotan a todas las partes, que acaban siendo un diálogo reiterado de posiciones que no tiene un fin mayor que el de presentar aspectos que a veces son materia de una decisión en juicio, no de un nivel preliminar", agregó.