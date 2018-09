“Que se bancarice todo aporte es muy importante”

El ex defensor del pueblo Walter Albán se muestra optimista en que se cumplirán los plazos para el referéndum. Sin embargo, considera que, de no lograrse, el presidente Martín Vizcarra tendría la alternativa de pedir otra cuestión de confianza.

¿Cómo ve la discusión de las reformas en el Congreso? El presidente se muestra optimista.

Creo que todos estamos asistiendo a un escenario que cambia día a día. Probablemente había más razones para dudar del optimismo del presidente Vizcarra hasta hace 48 horas, en este momento creo que ya no. Los hechos están demostrando que estaríamos ya en posibilidad de llegar a que esto (las reformas) se pueda aprobar en el Congreso y por tanto asegurar que haya referéndum el 9 de diciembre.

Si hay dos cámaras, habría dos interpretaciones sobre la no reelección. Unos dirían que un diputado ya no puede postular para ser senador, otros dirían que sí. ¿La bicameralidad y la no reelección tendrían que discutirse ya o se verían en un debate posterior al referéndum?

Creo que tendría que ser una discusión posterior. La manera en la que se ha planteado esto, la situación en la que nos encontramos ahora, obliga a que esto sea consultado a la ciudadanía. Si esto va a ser así lo fundamental es que, por un lado se puede aprobar la bicameralidad, y los términos de una no reelección puedan ser ajustados más adelante. No me parece una mala fórmula que quienes hoy son congresistas, puedan, si se crea un senado, postular en el futuro y sea la gente la que decida si es que van a llegar o no a esos cargos.

En la propuesta sobre financiamiento de partidos había puntos que no estaban incluidos, pero que, a raíz de la presión, agregaron posteriormente.

El Congreso se ha resistido a dar las normas en materia de financiamiento que pudieran impedir que la plata de origen ilegal llegue a la política, pero en el debate hemos podido apreciar cómo ha habido retrocesos y rectificaciones. Que se bancarice todo aporte es un elemento muy importante y lo que se ha establecido es que el financiamiento que pueda provenir de fuente ilegal sea delito. Lo que haría falta es una ley de desarrollo, porque ahí sí hay que ver a quién se va a sancionar penalmente, ¿a los candidatos o a quienes tienen responsabilidades en la organización política?

La reforma aprobada ayer también señala que la propaganda electoral en radio y TV solo se hará con recursos públicos. ¿Cuál será la consecuencia de esto?

Creo que eso es muy importante. Uno de los incentivos para que se busque plata de cualquier parte, sin importar el origen, era que las campañas eran muy caras. Que ahora esto se canalice a través de financiamiento público y a través de la franja electoral, pone orden. Lo que sí es lamentable es que no se quiera retomar el hecho de que la información sobre los financiamientos sea atendida periódicamente y que la ONPE pueda fiscalizar durante la campaña y no al final, que es lo que tampoco se ha querido aprobar en esta oportunidad; ojalá que esto se pueda retomar en una ley posterior porque sí es muy importante que podamos actuar a tiempo.

¿Qué pasa si no llegamos al referéndum? ¿El presidente podría pedir otra cuestión de confianza?

Sí. La decisión sería ir por ese lado. Me parece que sería la única salida para un presidente que se la ha jugado entero en este asunto.

¿Cuál cree que sería el futuro del Gabinete Villanueva tras cumplirde el plazo este 4 de octubre ?

Mi impresión es que hay necesidad de hacer algunos reajustes. Seguramente, una vez que se supere esta situación y ojalá con el referéndum asegurado para el 9 de diciembre, será la oportunidad para que el presidente pueda hacer algunos ajustes en su equipo de trabajo porque hay cosas que necesitan ser revisadas o reajustadas.❧