Vilcatoma se opuso a pronunciamiento de la CAN sobre Pedro Chávarry

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, indicó que el fujimorismo bloqueó el pronunciamiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Durante la jornada de la CAN para debatir si se debería solicitar a Chávarry que renuncie a ser titular del Ministerio Público o si debe ser retirado de la CAN, Yeni Vilcatoma asistió en representación del Congreso.

Sin embargo, la fujimorista evitó con todo argumento que la CAN se pronuncié sobre Pedro Chávarry, cuestionando que el grupo de trabajo no tenía la potestad para realizar dicha operación.

“Ella (Yeni Vilcatoma) aludía al marco normativo y discutía las funciones de la CAN para poder este tipo de decisiones. Cuestionaba la legitimidad de la operación”, explicó Prado Saldarriaga.

Asimismo, el vicepresidente de Proética, Samuel Rotta, dijo para El Comercio que propuso solicitar la renuncia de Pedro Chávarry, “pero como la CAN no tiene potestades para endosar un pedido así, vamos a afinar la propuesta para votarla el lunes”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Valdez, reveló que Yeni Vilcatoma “entrampó todo”.

“Ella no es titular y se oponía a que voten representantes no titulares. Ahí se entrampó todo. Como Fuerza Popular, [ella] ha salido en defensa férrea de Chávarry y no encontró mayoría en la CAN”, expresó.

Tras ello, el también presidente de la CAN, Víctor Prado Saldarriaga, optó por postergar la votación por el pedido de renuncia de Pedro Chávarry para el lunes.