Debate de pullas y propuestas entre candidatos a la Región Arequipa

El debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Arequipa congregó a dieciocho candidatos al gobierno regional. El mismo estuvo caracterizado por constantes ataques y pocas propuestas.

El evento se realizó en el auditorio William Morris de la Universidad Católica de Santa María. Al mismo, solo asistieron los candidatos y cinco asesores de cada uno. El resto de simpatizantes, con los que llegaron algunos postulantes, se tuvieron que quedar afuera de la casa superior de estudios lanzando arengas.

En la primera parte del debate, los candidatos utilizaron su tiempo para dar propuestas y, en algunos momentos, para lanzarse pullas. La mayoría fueron interrumpidas por el moderador Oswaldo Vizcarra, quien hizo respetar el minuto que cada uno tenía. Esta fue una característica común en las casi tres horas de exposición.

Ataques sin propuestas

Las rencillas entre aspirantes al sillón regional se hicieron más visibles durante la etapa en que se formaron parejas de contendores.

La conformada entre Freddy Lozano de Arequipa Avancemos y Juan Valencia de Perú Libertario dio el primer puntillazo. Postigo le preguntó a Lozano sobre su pasado fujimorista. La respuesta del candidato fue que ya no era parte de ese grupo. "No tengo vínculo, no pertenezco ni pertenecería nunca porque es una organización criminal vestida de partido político", dijo ello en referencia a Fuerza Popular.

Javier Ísmodes de Arequipa Transformación y Gustavo Rondón de Fuerza Arequipeña fueron la segunda pareja que se atacó. Ísmodes le preguntó a Rondón sobre su trabajo en la Gerencia Regional de Salud. ¿Qué hizo en su gestión por mejorar los sueldos de los trabajadores y si pagó la deuda social?

La respuesta llegó con ataque. Rondón criticó el paso de Ísmodes en la gestión pública concretamente en el Gobierno Regional de Arequipa. La calificó como un fracaso por solo haber estado siete meses y dejar todo cuando las papas quemaban.

El ataque continuó y Rondón cuestionó a Ísmodes por su posición sobre el proyecto minero Tía María en el valle de Tambo.

La respuesta del contendor fue que si la población no estaba de acuerdo, el proyecto no iba. "Ninguna minera me financia, sino tendría los recursos que el señor tiene desde la gestión regional", le dijo Ísmodes a Rondón.

Antes el también exgerente de Salud y excongresista hizo alusión al candidato Alfredo Zegarra: "No más Promuvi, no más Malditos de Chumbivilcas, no más cabecillas de bandas. Hay aquí también unos Cuellos Blancos", expresó.

Uno de los intercambios más comentados fue el de Héctor Herrera del Frente Amplio y Alfredo Zegarra Tejada de Arequipa Renace.

El primero, en todo momento, resaltó su oposición al proyecto minero Tía María. Zegarra le consultó de dónde pensaba sacar los recursos para combatir la pobreza. La respuesta de Herrera sacó carcajadas en el auditorio de la Católica. "Haciendo una gestión directa y no llevándose el 10 o 15 por ciento como usted comprenderá. No estando involucrados con los Malditos de Chumbivilcas, como usted comprenderá; no estaremos estafando con el SIT, como usted comprenderá", fueron las frases.

En seguida, añadió que él no iba a ir de rodillas a las empresas mineras para pedir dinero.

LAS PROPUESTAS

El debate se desarrolló en los temas de salud y dimensión económica, en la que se tocó la disminución de la pobreza.

En este aspecto, el candidato Elmer Cáceres Llica de Arequipa Unidos por el Gran Cambio señaló que él legalizará el 30% de terrenos que hoy están en la informalidad, prometió recuperar el Parque Industrial y, además, regularizar la entrada de ciudadanos venezolanos. En el aspecto de salud, propuso reflotar helicópteros de la Fuerza Aérea para el sector Salud.

Mauricio Chang de Acción Popular planteó un programa integral de salud. Alfredo Zegarra apuesta por los preventorios de Salud.

Por su parte, Justo Mayta de Todos Por el Perú dijo que haría un control anual de salud a cada ciudadano. Además, cuestionó la cantidad de agua que utiliza la minera Cerro Verde.

Muchos de los candidatos también depositan sus esperanzas en el proyecto Majes Siguas II.

Se quejaron por falta de tiempo

Al finalizar el debate, algunos de los candidatos señalaron que tuvieron muy poco tiempo para exponer sus propuestas.

En su alocución final, Alfredo Zegarra dijo que era una "lástima que un debate se convierta en difamaciones, calumnias y mentiras". "¿Qué estarán diciendo los niños que estarán viendo este programa?".

En tanto, el candidato de Restauración Nacional, Jorge Reyes Luján, manifestó que se debería organizar otros debates con menos candidatos para que tengan más tiempo.

Eleana Vela de Juntos por el Sur expresó su desazón, pero por el nivel del intercambio de ideas.

Mientras tanto, Javier Cáceres Pérez de Siempre Unidos manifestó que todos los candidatos tienen las mismas propuestas.