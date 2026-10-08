El Perú arde mientras el gobierno sigue sin actuar

Los incendios forestales representan un peligro que se viene incrementando en las últimas décadas.

En años anteriores ya ha ocasionado serios daños ambientales, climáticos, económicos y sociales. Cada vez más son recurrentes en las zonas altoandinas y amazónicas del país y su agravamiento está previsto por acción del cambio climático y la mayor incidencia de épocas secas como seguramente lo viene siendo ante el Fenómeno El Niño.

Sin embargo, esta realidad no es nueva ni mucho menos desconocida. El Estado peruano ya lo había advertido en el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales aprobado en 2024 para el período 2025 al 2027. Su objetivo era ser un instrumento útil para articular intervenciones en los tres niveles de gobierno y proteger la integridad y los medios de vida de los ciudadanos peruanos residentes en esos distritos.

Al respecto, en 2024 se registraron 2,746 emergencias por incendios forestales a nivel nacional, casi el doble que en 2022. La tendencia era clara y, sin embargo, estos días Cusco, Ayacucho, Junín y Pasco enfrentan simultáneamente focos de fuego activos sin la capacidad de respuesta que ese plan debería ayudar a implementar.

Lo más terrible es que esta franca desidia del gobierno ya ha dejado, hasta el cierre de esta edición, 2 compatriotas muertos. En Pomacanchi, Rosmeri, de 11 años, y su hermano Clinton, de 18, fallecieron como consecuencia de graves quemaduras. La administración fujimorista del Ejecutivo sabía de los incendios desde antes pero prefiere irse de paseo por Madrid y El Salvador antes que de una buena vez empezar a gobernar.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento ayer exigiendo una respuesta coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades frente a una emergencia que ya abarca múltiples regiones. Por otro lado, el senador de Juntos por el Perú, José Castillo, cuestionó al gobierno sobre el estatus de las brigadas, del equipo con el que cuentan y qué apoyo están recibiendo las comunidades afectadas. Al cierre, noha sido respondida.

El gobierno acaba de recibir facultades delegadas para atender las consecuencias de El Niño. Esas facultades tienen ahora la prueba concreta de demostrar que pueden apagar al menos un incendio. Hasta el momento, para atender los incendios en Alto Pichigua, quienes han combatido el fuego han sido los propios comuneros organizados junto a estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y del gore Cusco y del gobierno central, nada.