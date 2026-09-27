Sigue la lucha contra Carlos III, por Mirko Lauer

Luego del reciente regreso de su hijo rebelde Harry y pareja a Gran Bretaña, a quienes recibió con una suerte de carta de despido de la familia real como institución, ahora el rey Carlos III tiene un nuevo conflicto en la familia. Esta vez es con el hermano menor de la princesa Diana y tío de Harry, noveno conde de Spencer.

Carlos Spencer, historiador y periodista, acaba de publicar Swan Song (El canto del cisne), una memoria sobre su hermana, a 30 años de su muerte. El libro empezó a ser presentado por extractos ayer en el Daily Mail de Londres, el segundo diario de más venta en el país. El autor sale, como se dice aquí, con la pata en alto.

La frase elegida para lanzar la obra es una en que el reciente viudo de Diana le dice a Spencer por teléfono que la princesa pronto será olvidada. Carlos III respondió como el editor esperaba, con un comentario oficial sobre que el dolor del duelo puede alterar la razón y afectar el juicio y los recuerdos de formas irreconocibles para otros.

Entre el hijo Harry y el ex cuñado Spencer, Carlos III se perfila como el malo de la película sobre la vida y muerte de la princesa Diana. Un drama que con los decenios no ha perdido su interés para el gran público. Los libros sobre el tema son muchos y siguen apareciendo. Este último promete vender muchísimos ejemplares.

Para el rey, el tema de su primera esposa no va a desaparecer. Es lo que explica que ocupe un segundo lugar en el ranking de popularidad real, luego de su hijo William y pareja. Con un 55% en la encuesta Ipsos, el sentimiento pro-monárquico es el más bajo en 33 años. Si algún cisne canta hoy, ese es Carlos III, con su problema oncológico.

A tres decenios del accidente, y con un rey que subió al trono muy tarde en la vida, los conflictos en la familia real inglesa tienen cada vez más un sabor a historia antigua. Por eso, quizás Harry y Meghan, los duques de Sussex, recién regresados de California, aparecen desorientados, mirando la cámara como almas en pena.