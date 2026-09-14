El largo camino para la reforma del Estado, por Kurt Burneo

Un lugar común en el pensamiento de los ciudadanos, es suponer que un limitante para que mejore en eficacia y eficiencia el accionar del Estado como proveedor de bienes y servicios públicos es porque que no se tiene plata suficiente. Sin desconocer el principio económico básico de la escasez, esto es recursos limitados vs necesidades ilimitadas en su número, diría que actualmente hay un importante problema de gestión de los recursos públicos. Veamos mas de cerca esto.

¿No hay plata? Un actual aumento de los ingresos fiscales responde principalmente a los altos precios de los metales como el oro y el cobre, lo cual aumenta temporalmente la recaudación por impuesto a la renta de 3ª categoría de empresas mineras ( utilidades) lo que explica que el déficit fiscal proyectado 2026 se reduzca de 1.3 a 1% del PBI, a pesar del aumento del gasto fundamentalmente permanente, esto nos indicaría que al revertirse el alto precio de los metales y con un fenómeno del Niño que afectará adversamente el PBI y la recaudación, enfrentaríamos un problema fiscal por resolver , pero recursos fiscales ya presupuestados hoy si hay, y entonces ¿Porque el Estado sigue actuando con la misma ineficiencia e ineficacia?

Fuera del tema financiero, un problema son las limitadas capacidades de gestión. Por ejemplo, la Contraloría General de la República refiere que sobre el Fenómeno del niño. .317 municipalidades ejecutaron menos 40 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de julio de 2026 asignado al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, afrontar efectos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027. De estas 317, 109 municipalidades han ejecutado 0 %,. En cuanto a los gobiernos regionales 9 de estos, presentan una ejecución menor al 40 % del Programa Presupuestal 0068: Áncash, Apurímac, Provincia Constitucional del Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, y Tumbes. A nivel del Gobierno Nacional el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Defensa Civil y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú han ejecutado menos del 40 % de los recursos asignados al Programa Presupuestal 0068

Resolver esta falta de capacidad, es algo complejo, porque los actuales 11 Sistemas Administrativos del Estado que implican normas procesos y herramientas para gestionar recursos públicos, tienen un nivel marginal de coordinación, con lo cual, por más que se tengan políticas públicas bien diseñadas, se encuentran con sistemas administrativos estatales desconectados entre sí, originando no solo problemas en la ejecución de recursos desde el plano financiero, sino también en el logro de metas económicas proyectadas. El desafío está planteado.