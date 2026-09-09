Las desigualdades no actúan solas, por Las Tejedoras

Tenemos una dificultad para leer las desigualdades: solemos ordenarlas en compartimentos. Violencia de género por un lado, racismo por otro, pobreza y territorio. Pero las personas no viven sus vidas por partes.

Las niñas y adolescentes awajún víctimas de violencia sexual en Condorcanqui enfrentan violencia machista, sin duda. Pero esa categoría no alcanza para explicar por qué la respuesta estatal ha sido tan insuficiente. También importan su pertenencia indígena, el racismo, las brechas territoriales y la desigualdad en el acceso a servicios y justicia.

Esta semana, una misión del Comité de Expertas del MESECVI de la OEA recorre Condorcanqui para evaluar la respuesta estatal y el acceso a justicia de niñas y adolescentes indígenas. Su presencia es importante y vuelve a colocar el tema en la agenda pública. Pero también recuerda que hablamos de una situación denunciada desde hace más de una década y que requiere respuestas sostenidas.

Algo parecido ocurre cuando una mujer que accede a un aborto terapéutico termina expuesta públicamente. El problema es de género y de derechos reproductivos, pero también debemos preguntarnos quiénes pueden proteger mejor su privacidad, acceder a asesoría o enfrentar a quienes tienen poder. La posición social también cuenta.

La violencia de género atraviesa la vida de mujeres y niñas, pero es urgente entender cómo opera cuando se imbrica con otras desigualdades. Esa discusión también atraviesa a América Latina y el Caribe. La reciente Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, realizada en Montevideo, revisó avances y pendientes del Consenso de Montevideo.

Mirarnos regionalmente ayuda a identificar patrones, aprender de otras respuestas y articular agendas. Si las desigualdades actúan juntas, las políticas públicas y nuestras demandas no deberían pensarse por separado.

*Sofía Carrillo Zegarra. Coordinadora regional de la Red de Periodistas Afrolatinos e integrante del Grupo Coordinador de la Alianza por la ESI ¡Sí Podemos