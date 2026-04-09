El papel de la desesperación, por Jorge Bruce

Mientras el crecimiento económico del Perú oscila alrededor del 3% (uno de los mejores de la región), la pobreza no cesa de aumentar. Escuchando una gran entrevista de César Hildebrandt a Alberto Vergara, este último subraya que nuestro país es uno de los tres de Latinoamérica cuya pobreza es mayor que la de los niveles prepandemia. Todos los demás mejoraron, nosotros retrocedimos. La República informa que, según el INEI, en el trimestre diciembre 2025 – enero – febrero 2026, solo en la capital (Lima) 1 millón 608.000 personas trabajan sin ganar lo suficiente para cubrir su canasta básica. De ese grupo, quienes tienen una carrera universitaria bordean los 310.000.



Es en esas condiciones de miseria creciente y generalizada que llegamos a la primera vuelta de las elecciones generales este domingo 12 de abril. Personas desesperadas por la precariedad de sus vidas están obligadas a acudir a las urnas a elegir a quienes nos "gobernarán" los próximos cinco años. Votar con hambre y urgencias vitales es abrir la puerta a las manipulaciones más viles. Solo así se entiende que la mayor responsable de este desastre institucional y moral, la hija de un dictador que fue condenado por crímenes de lesa humanidad, vaya primera en las encuestas (por lo menos mientras escribo esta columna).



Acaso esa decisión obedezca a un cálculo perverso: así como yo tuve el poder durante estos años de llevarlos a esta situación de absoluta carencia, soy yo quien puede sacarlos de ahí. Solo les pido que me sigan eligiendo y podré deshacer lo que yo misma fabriqué. Si suena delirante es porque lo es. De otro modo no se explica que quien nos condujo al abismo nos pida que confiemos en que solo ella puede sacarnos de ese lugar infernal en el que transcurre la vida de la mayoría de peruanos.



También es cierto que sus competidores fueron incapaces de exhibir, de manera clara y contundente, este pacto cínico y chantajista. En esa medida, si se confirma lo que anuncian hasta este momento las encuestas, ellos también serán responsables de esta compulsión a la repetición. No fueron capaces de convencer a los votantes con propuestas, ni de exponer de manera convincente lo que estaba sucediendo en sus narices.



Es sintomático que el único que parece haber aprovechado los debates a su favor sea un cómico. Esto es coherente con la situación y ya ha sucedido en otros lugares del mundo, además. Los humoristas conocidos por el público funcionan como el bufón del rey: son los únicos que pueden interpretar —así sea de manera limitada o incluso elemental— la situación, llegando a la gente mediante la catarsis. El humor, como descubrió Sigmund Freud, llega a los lugares más recónditos de la mente, pues genera placer. Esa experiencia gratificante lo hace más eficaz que discursos aburridos, insustanciales o vacíos —literalmente—, como algunos candidatos que no supieron usar su tiempo o responder a las preguntas que les hicieron los moderadores (una pista: los dos se apellidan López).



Pero el bufón no es un político. Hace poco Claude Malhuret recordó un proverbio turco en el Senado francés: “Si un payaso entra a palacio no se convierte en rey: el palacio se convierte en un circo.” Los lectores argumentarán, con razón, que el circo lo tenemos hace tiempo. Es uno multipropósito, además: es también burdel, agencia de empleos, oficina de las mafias, manicomio, etcétera. Todo lo cual es cierto y además esta lista se queda corta. Sin embargo, tenemos (¿teníamos?) una pequeña oportunidad de modificar el rumbo de esta nave al garete.



Para ello tendríamos que hacer lo único que permite detener a los extorsionadores: no ceder. Entiendo que es fácil para mí decirlo, pues no estoy en condición de pobreza material. Quienes ven a sus hijos anémicos o tienen que hacer colas de meses para ser atendidos en los servicios públicos esenciales, como los de salud, acaso han llegado a la conclusión de que no pueden darse ese lujo o correr ese riesgo. Nadie les puede reprochar que la desesperación los fuerce a aceptar ese chantaje. Yo creé este caos; solo yo lo puedo resolver. Acaso sepan que están aceptando una mentira. Acaso sepan que todo seguirá como antes o peor que antes. Pero nadie los ha convencido de que puede revertir este estado de cosas.



O si lo ha hecho, la forma en que estaban organizadas las elecciones no dejaba casi espacio para captar a ese electorado desesperado. Me encantaría estar errado y que en estos pocos días, como ya ha sucedido en nuestro país, un boca a boca de última hora recorra la fila de votantes, ya sin fuerzas, y los decida a buscar otra opción. No es imposible, lo sabemos por experiencia. El propio Alberto Fujimori fue beneficiado por esa condición de alguien ajeno al elenco estable. También Pedro Castillo. Fujimori destruyó las instituciones, mientras que Castillo se limitó a sacar provecho personal de su condición de presidente inesperado. Ambos terminaron en la cárcel, aunque por razones muy diferentes: Fujimori por crímenes gravísimos, Castillo por estar desconectado de la realidad. De ahí que su golpe de Estado haya pasado a la historia como el súmmum de la ridiculez.



A veces sucede que cuando todo parece perdido, un arrebato súbito cambia el curso de las cosas. Saludo a quienes, como Rosa María Palacios, han dado una lucha a brazo partido para que esa oportunidad, por pequeña que sea, no desaparezca. Estoy seguro de que, a lo largo y ancho del Perú, otras personas de buena voluntad están haciendo lo propio. Esa resistencia contra toda desesperanza es nuestra mayor posibilidad de lograr que PorEstosNo2026.



