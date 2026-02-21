Urge gabinete para enfrentar el Niño

La emergencia climática ya no admite dilaciones. Según los últimos reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) lluvias, huaicos y desbordes golpean al menos a siete regiones y colocan al país ante la urgencia directa de conducción política. Cada hora que transcurre exige decisiones claras y coordinación efectiva entre niveles de gobierno.

En Arequipa se registraron dos fallecidos y al menos 16 distritos presentan afectaciones por inundaciones, colapso de muros de contención, daños en viviendas y deterioro de vías de transporte. En Áncash, Ayacucho, Huánuco, Piura, Lambayeque y la selva central, las precipitaciones han generado desbordes de ríos, carreteras bloqueadas, comunidades aisladas y transporte interrumpido. En Ica, un huaico en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, a la altura de Ocucaje, bloqueó la vía y dejó varados a cientos de vehículos en un tramo de hasta 20 kilómetros.

La situación, si bien es resultado de la precariedad preventiva frente al fenómeno de El Niño de diversas administraciones, no hay que olvidar que durante este quinquenio, se gobernó desde el Congreso y poco o nada hicieron por fiscalizar y generar presión al gobierno donde debían hacerlo. Solo se dedicaron a blindar aliados y hostigar a opositores.

Actualmente, el gobierno sigue condicionado por el pacto autoritario gestado desde el parlamento, que ha instalado una dinámica cercana a la anarquía en la conducción pública. La fragmentación del poder, las censuras sucesivas y la precariedad del liderazgo han debilitado la capacidad de respuesta frente a emergencias previsibles.

El presidente encargado, José María Balcázar, tiene la responsabilidad de constituir de inmediato un gabinete que articule al Ejecutivo. La designación del Consejo de Ministros no puede reducirse a un reparto de cuotas ni a un cálculo parlamentario; debe responder a criterios de competencia técnica mínima para ordenar prioridades ante una amenaza en expansión.

Las advertencias técnicas del INDECI siguen anticipando lluvias intensas y activación de quebradas en diversas regiones. La información existe. Lo que se requiere es decisión política y dirección estratégica.

Urge un gabinete que asuma la conducción integral de la emergencia. En esa conducción se juega la gobernabilidad.