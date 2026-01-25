La conveniencia de Jeri, por Rosa María Palacios

En encuesta de Ipsos publicada en Peru 21 hoy, el 78% de los encuestados considera que la conducta del presidente encargado José Jeri “es sospechosa, revela indicios de corrupción”. Digamos que la opinión pública la tiene clara respecto a lo que ve. Un presidente no se reúne clandestinamente con un proveedor del Estado. Si lo hace encapuchado, algo (nada bueno) oculta. Si resulta que su anfitrión ha sido investigado y encontrado responsable de ser el operador logístico del “Club de la Construcción Chino” y además, ¡oh coincidencia!, el mismo Jerí integró esa comisión, pues no hay mucho más que añadir. Es lo que es. El que tiene ojos, ve.

La pregunta hoy es: ¿qué hacemos con esa información? El mandato de Jerí debería culminar el 28 de julio de este año. ¿Puede el país sostenerlo 6 meses en el poder con estos deméritos? En la misma encuesta, el 62% responde que sí, que se quede nomás. Señalan que es lo más “conveniente”. Concuerdo, pero no por las razones que exhiben sus amigos del Congreso.

Fuerza Popular lidera la posición de defensa de la permanencia de Jeri. Es curioso que con Vizcarra (a 8 meses de dejar el cargo, en medio de una pandemia y con las elecciones encima) no les preocupará en absoluto la “inestabilidad política” cuando el expresidente podía ser condenado (como de hecho lo fue) muchos años después de dejar el mandato. ¿Les importó? Un pepino. Como no les importó perseguir a Kuczynski (duró 20 meses); a Castillo (4 mociones de vacancia antes del golpe), que duró 16 meses; ni a la siempre utilísima (para que se queden todos) Dina Boluarte, a quien despidieron de una patada olímpica en menos de 12 horas. Me encantaría saber porque en ninguno de esos casos importó la estabilidad y hoy se le invoca como quien pide gracias al Santísimo. Si has tenido 7 presidentes donde debiste tener 2, ¿qué más da tener 8?

El asunto es pues, ver más allá de chaufa y el wantán. ¿Cuáles son los intereses en juego? ¿Quién gana y quién pierde? Primer hecho de importancia, son las elecciones. Si cargar a Dina era insoportable para los partidos en el Congreso, ¿por qué es tragable cargar con Jerí? Es cierto que sus primeras cifras de aceptación han sido muy buenas, encima del 50% de respaldo. Joven, con un partido sin animadversión, con una estrategia de comunicación tan falsa como la de cualquier político, pero efectiva en conectar con audiencias jóvenes, todo parecía fluir con tranquilidad. Pero hoy enfrenta la debacle. Si Jerí fuera astuto, hubiera suspendido todos sus negocios hasta el fin del mandato, pero no pudo. ¿Qué razones poderosas lo han hecho ir, personalmente, a recibir las generosas atenciones del tío Johnny chino? A estas alturas el reconoce 4 visitas entre diciembre y enero. Se habla, sin precisar tiempo, de 19 videos con visitas.

¿Son esas razones poderosas las mismas que obligan a Fuerza Popular y sus socios hipocritones (piden cualquier cosa con apariencia opositora menos juntar los 78 votos para un pleno extraordinario) a mantenerlo en el poder? ¿Por qué no se aprueba el informa de la Comisión Investigadora del Club de la Construcción Chino? ¿Quien en el Congreso ha sucumbido al poderoso lobby chino y porque, por esa razón, Jerí es inamovible? En unas declaraciones que destruyen a Jerí, fue su primer ministro el que habló de una venganza china por negarse a hacer favores. ¿Qué favores? Seguimos esperando la respuesta. Mas interesante aún, si Jerí no los hizo, ¿Quién los ha hecho? ¿Qué fuerzas políticas tienen relaciones de dependencia con el lobby de empresas constructoras chinas con serios problemas de corrupción que explotaron en el gobierno de Castillo? Porque si hay algo que llama la atención es que los casos de corrupción vinculados al gobierno de Castillo relacionados con la construcción de infraestructura a través de empresas chinas no sólo no avanzan. Son del absoluto desinterés del Congreso. ¿Por qué semejante protección? ¿Con unos viajecitos a China esto se resuelve? No lo creo. En todo caso Jerí ha hecho saber que, a él, solo con eso, no lo compran. Faltaba más.

Si se mantienen en “aquí no pasa nada” sacando comunicados de viejos lesbianos en apoyo de Jerí, en marzo, tarde o temprano tendrán que votar las 6 mociones ya presentadas. Rospigliosi necesita levantar la valla de votos de 67 a 87 alegando (ahora sí) que Jerí no es el presidente del congreso encargado de la presidencia de la república sino el presidente en ejercicio. Parece que las reglas se aplican a gusto. ¿Sagasti no era presidente y Jerí sí lo es? Lo mas enloquecido de todo es que según el mismo Rospigliosi, Castillo ganó porque Sagasti ocupó la presidencia 7 meses. ¡y eso es lo que hay que evitar! No sé en qué realidad paralela viven. Castillo ganó porque Keiko era la otra opción. Ya es hora de que lo acepten.

¿Prefiere el fujimorismo votar en marzo? Esperan que para entonces todo se haya olvidado y Jeri no sea censurado. Modestamente, creo que calculan mal sobre el olvido. Jerí tiene exactamente el mismo problema que Boluarte. Es un anda que tendrá que cargar todo el Congreso y para marzo su prestigio va a estar compitiendo solo con el de Dina. ¿Por qué postergar la agonía? Supongo que ese es un gran misterio chino que, por ahora, no conocemos.

Para los muy preocupados por la inestabilidad va una certeza: en la política peruana, lo único estable es la corrupción. Cambian las personas, los colores, los aromas y los sabores. Pero la corrupción en el poder es la misma. Por eso tenemos una cárcel para presidentes que esperará a los dos últimos. Por eso, para el país, la permanencia de Jeri es una pésima noticia dentro de esa abyecta normalidad. Ya lo alertaba el fallecido Carlos Anderson que le conocía todos los lobbys a Jerí. Sin embargo, para la campaña #PorEstosNo, este presidente es un regalo de los dioses. ¿Querían mas pruebas de porque no se puede votar por ninguno de los partidos del pacto que hoy ocupan el Congreso? Aquí las tienen. Mientras más tiempo se quede, más cosechan los 28 partidos que están fuera del Congreso y si alguno o algunos, comienzan a despuntar con esto, tal vez se cumpla la profecía de Rospiglosi y, ahora sí, y sea Jerí el que abra las puertas al siguiente presidente elegido por el pueblo. Que no será, si ustedes quieren, otro corrupto.

Mientras tanto, ya no sólo Jerí está más embarrado que mantel de chifa. Ahora, el sillao les ha salpicado a todos sus protectores. Provecho