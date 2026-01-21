La historia política peruana asoció durante décadas el discurso antisistema a la crítica del orden económico, al cuestionamiento del mercado o a la denuncia de los efectos sociales de la inversión privada. Ese marco interpretativo resulta hoy insuficiente para comprender la política actual. El antisistema contemporáneo adopta una forma distinta que se expresa desde el interior de las instituciones y se legitima mediante el lenguaje de la estabilidad y crecimiento.

Este nuevo antisistema actúa a través del vaciamiento progresivo de la institucionalidad. Opera dentro del aparato estatal y convierte a las normas en instrumentos funcionales a intereses particulares.

El Estado de derecho se concibe así como un elemento adaptable, cuya vigencia se ajusta a las exigencias de la coyuntura y a las prioridades del poder.

La economía peruana exhibe una capacidad sostenida para generar riqueza incluso en escenarios de deterioro institucional. Sin embargo, la creación de riqueza sin mediación normativa favorece la expansión de prácticas extractivas. La acumulación desprovista de reglas comunes fragmenta la ciudadanía.

Este proceso se apoya en una reconfiguración conceptual del orden. El orden se presenta como valor supremo y desplaza a la legalidad como referencia central. La ley pierde centralidad como marco común y cede su lugar a arreglos particulares.

El rasgo decisivo de este antisistema reside en su origen. Surge de actores que se reconocen como defensores del sistema político y económico. Desde espacios de representación formal y desde sectores con capacidad de incidencia económica, se impulsa una práctica que debilita los mecanismos de control y redefine lo público.

La discusión central que enfrenta el país posee una naturaleza republicana. La ley representa el principal bien público de una sociedad moderna. Sobre su vigencia descansa la capacidad de articular desarrollo económico, convivencia pacífica y ciudadanía efectiva. El nuevo discurso antisistema en el Perú se afirma a partir de la erosión de ese fundamento. Reconocer su lógica y sus efectos constituye un paso indispensable para reorientar el rumbo del país.