Selecciones iniciales para el 2026, por Rosa María Palacios

Faltan 105 para ir a votar. Con 38 partidos en competencia y 36 planchas presidenciales, la tarea parece imposible. Pero el voto es universal, secreto y obligatorio. Así que, nos guste o no, tenemos que tomar una decisión. Cualquiera que esta sea, es suya y de nadie más. Desde el ausentismo, el voto nulo, en blanco, hasta el voto más informado y ejercido con absoluto esmero, todas son decisiones que arrojan un resultado: un gobierno que, en teoría, debe durar 5 años. Un gobierno que, dependiendo de nuestra decisión, puede traer prosperidad o pobreza, bonanza o carestía, orden y libertad o desorden y prepotencia. Todo se juega el 12 de abril y por eso vale la pena tomarlo en serio.

En la mesa familiar me suelen preguntar (como en la calle) “¿por quién votamos?”, pregunta que yo no le hago jamás a nadie, respetuosa del sigilo constitucional. Vengo ya cubriendo siete campañas nacionales y con esa experiencia les aseguro que es mucho mejor no saber. Ahorra debates estériles y no contribuye a mejorar el aprecio que tienes por el prójimo. Pero somos como somos, y la gente demanda respuestas ante un panorama que es mucho más complejo que en oportunidades pasadas por dos razones. La primera es el número de opciones. 38 excede a todos los casos anteriores. La segunda es el poco entusiasmo que despierta cualquiera de las opciones. El líder en las encuestas con las justas llega al 10%. Este es un fenómeno que comenzó a apreciarse en la campaña pandémica del 2021. Parecía fruto de la desesperanza de ese momento, pero llegó para quedarse y solo acentuarse.

¿Cómo combatir el problema del número? Suponga que tiene que escoger una entre 38 marcas de jabones. ¿Va a realizar un cuadro comparativo de precios, calidad, presentación, duración, empaque? No lo creo. Cuando la oferta es tan grande, lo que hace un consumidor razonable es una operación de descarte sobre la base de un parámetro, el que le resulte prioritario. Por ejemplo, precio. Si se pasan de un precio, no lo compro. Puede ser ingredientes, colores, presentación. Por supuesto, puede ser una combinación de varios parámetros. No compro por encima de tal precio, pero tampoco los que no sean blancos y tampoco los que no vengan envasados de a seis. ¿Ve? Reduce usted la oferta. Luego, si es un usuario habitual, se acostumbrará a determinada marca porque en el uso ese producto satisfizo sus expectativas y volverá a comprarlo sin mayor análisis, hasta que ese producto o las características que lo llevaron a adquirirlo desaparezcan.

¿Qué tiene que ver el jabón con las elecciones? Pues que, ante 38 opciones, no queda más que hacer la misma operación. Le sugiero concentrarse en las 36 planchas presidenciales. Mi propuesta, como bien merecido castigo electoral, es descartar a todos los partidos que ganaron las elecciones parlamentarias el 2021. ¿Es injusto #PorEstosNO? Es posible que no todos sean culpables en el mismo grado, pero yo les propongo ese parámetro. Quedan 26 opciones. El siguiente parámetro puede ser el ideológico. Por ejemplo, yo no voto por ningún partido socialista. No creo que la estatización de los medios de producción traiga bienestar para mi país. Ahí se van, por lo menos, 5 más. El tercer parámetro puede ser alguna propuesta que yo (o usted) considere nefasta. En mi caso, cualquiera que proponga pena de muerte o salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está descartado, porque quedarnos sin siquiera justicia supranacional en un posible gobierno autoritario es suicida. Hay decenas de propuestas en ese nivel que pueden llevarlo a la adhesión, pero le propongo que primero busque las del descarte. En mi caso, creo que puedo descartar 5 partidos más. Y así, de 36, ya bajé a 16.

Con esos 16, se puede descartar casos manifiestamente oportunistas, sin ninguna base, ideario real, propuesta aterrizada. Es decir, aventureros, jugadores desconocidos en busca de la lotería electoral. Ahí se pueden descartar unos 10. Hágalo mirando alguna infografía, de las muchas que se han publicado estos días, y descartando por los diferentes parámetros que le propongo o los que usted considere los mejores de acuerdo con sus valores, creencias, estilo de vida. ¿Gran final? Me quedan 6.

Ya con esos seis, la tarea es más sencilla, pero también demanda un poco de esfuerzo. Puede ser que, como a la mayoría de los peruanos hoy, la técnica del descarte le arroje un resultado que no le despierta ningún entusiasmo. Pero es lo que hay. Reducida la tarea, los próximos 100 días debe concentrar su atención en esos. Cada metida de pata resta. Cada acierto suma. Con cinco o seis, da para ver entrevistas, leer hojas de vida, examinar al menos un resumen del plan de gobierno. Esa es la liga en que se juega su voto y usted la construye solo. Yo solo le sugiero un método para hacer la tarea más fácil.

Luego viene el problema de elegir un poderoso super Senado y una Cámara de Diputados. Mi sugerencia es que, una vez que tenga su candidato presidencial, le dé su voto en ambas cámaras. Un presidente que no controle el Senado nace con una fecha de expiración mucho menor a 5 años. El diseño no está para votar cruzado, lamentablemente. Eso, si usted no quiere que se vuelen al electo antes del año. Pero eso lo sabremos recién en abril. Tal vez, en 100 días, muchos ya estén planeando una vacancia antes de una elección.

Para añadir una variable más, varias organizaciones políticas han añadido una variable importante. Si los 38 partidos presentaban listas completas (una plancha presidencial, una lista única nacional para senadores, 27 listas de senadores regionales, 27 listas de diputados nacionales y una lista única nacional para Parlamento Andino), el gran total es de 2166 listas. ¿Saben cuántas se han presentado? 1748, según reporte del JNE. Esto quiere decir que hay partidos que en una o en muchas circunscripciones no tienen oferta para senadores regionales o para diputados. Para ellos, pasar la valla de 5%, más obtener 3 senadores y 7 diputados como mínimo, es mucho más difícil, si no imposible. Ese voto, considérelo bien, también puede ser descartado para no perderlo irremediablemente.

Esta columna está dedicada a mi mamá y a mis hermanas, que la inspiraron entre risas y una serie de enredos que me lleva a pensar que, si las personas más informadas del mundo no saben por dónde empezar, esto puede ayudarlas. Y a ustedes, también. Buena suerte y que la fuerza los acompañe. ¡Nos vemos el próximo año!

