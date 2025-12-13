Piratas del Caribe, por Diego García-Sayán

Mucho se ha escrito esta semana en el mundo luego de ese ataque militar digno de Hollywood, en el que efectivos militares de los Estados Unidos se llevaron un inmenso buque tanque venezolano, cargado de petróleo, que navegaba por aguas venezolanas.

Algo, como urbi et orbi se ha dicho, digno de “piratas”. Entre otros medios escritos de peso que han usado esa calificación, destaca la hecha esta semana por uno de los principales diarios israelíes, Haaretz, insospechable de ser enemigo de los Estados Unidos o de su presidente.

Cuatreros en el siglo XXI

El 10 de diciembre (“Día Mundial de los Derechos Humanos”), la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó —lejos de las costas estadounidenses— y se llevó un gran buque petrolero venezolano, en aguas cercanas a la costa venezolana.

Para el solvente diario Haaretz, la intención de Estados Unidos no es el fentanilo ni la cocaína, sino el petróleo lo que está movilizando las acciones recientes. Y no por una supuesta “guerra” contra las drogas o el “narcoterrorismo”, sino por el deseo inmenso de explotar los mayores yacimientos de petróleo del mundo.

Estados Unidos dijo que era una mera “incautación” del buque. Y alegó —como justificación— que lo hizo porque ese buque, supuestamente, habría participado en operaciones “ilegales” de traslado de petróleo con organizaciones con las que EE. UU. ha prohibido que se comercie.

Ofensiva diplomática y económica

Más allá del barullo, en realidad, se trata de un capítulo más de la ofensiva diplomática y económica contra el gobierno de Nicolás Maduro, ampliamente criticado por organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea por graves faltas a la democracia que incluyen persecución a opositores, inhabilitaciones arbitrarias, control total de los poderes del Estado, fraude electoral.

De hecho, esta ofensiva pone sobre el tapete cuestiones muy delicadas de derecho internacional. Está de por medio el país, sus instalaciones y sus recursos naturales. Todos, activos soberanos. Medidas como esta y otras acciones contra la exportación de petróleo de Venezuela no se estima que tengan gran impacto en el mundo. Venezuela produce menos del 1 % del petróleo que se consume en el mundo. Acaso algunas refinerías podrían tener dificultades cuando ellas son más eficientes mezclando el petróleo (espeso) de Venezuela con otras variedades más ligeras.

En un movimiento simultáneo de presión externa contra Venezuela, el ataque ocurrió mientras se celebraba en Oslo la ceremonia del Nobel de la Paz otorgado a la acosada María Corina Machado. Se trata de la principal líder opositora venezolana, quien vivió 11 meses en clandestinidad por amenazas y órdenes de captura. Tuvo que salir de la clandestinidad en secreto, con ayuda estadounidense, para proteger su vida y seguir luchando desde el exilio.

En eso estamos en esta historia a la que le faltan muchos capítulos por escribir.