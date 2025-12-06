Detrás del oro, el miedo de un niño, por Monseñor Miguel Ángel Cadenas

*Obispo Vicario de Iquitos

Hace poco, una hermana religiosa me contaba de una conversación que tuvo con un niño de 5 años, hijo de una familia que intenta proteger su territorio en Loreto del avance de la minería ilegal, pero que se vio obligada a abandonar su comunidad debido a las amenazas. En la habitación donde se alojaban, sentados sobre una cama, el niño tomó en sus manos la cruz que la hermana lleva en su pecho. “¿Él te cuida?”, le preguntó. La hermana le dijo que sí. El niño insistió: “¿Él no deja que te maten?”

Sacó una cartulina con un dibujo que había hecho su hermana, y lo describió: allí estaban el río con los peces, el bosque, los sembríos, las casitas y, de pronto, dijo señalando dentro del río: “Estas son las dragas, allí están los dragueros, ellos tienen cuchillos y pistolas; mi papá tiene que correr”.

Esta conversación con la hermana que acompaña a la familia destapa una realidad cruel que se va extendiendo a lo largo de los ríos amazónicos: la inseguridad en que viven las familias por los conflictos que surgen alrededor de la minería ilegal. Cuando hay amenazas y violencia, los niños sufren desproporcionalmente. La niñez es una etapa de descubrimiento, de aprendizaje, pero ¿qué mundo está descubriendo este niño y qué está aprendiendo? Un niño de 5 años debe sentirse seguro en su casa; no debe vivir permanentemente con el temor de que alguien mate a su padre.

El mundo en el que vivimos es más inseguro que hace una década, una inseguridad no solo física sino también política, que se refleja en la economía. En este mundo inestable, los países optan por invertir en oro, por considerarlo más seguro que cualquier moneda nacional. Con mayor demanda, sube el precio del oro, incentivando la minería ilegal. En los 10 últimos años el precio del oro en mercados internacionales ha pasado de US$ 1,600 la onza (28 g) a más de US$ 4,000, y es probable que siga en alza. Los compradores principales son los bancos centrales. Mientras Estados Unidos es el país que más reservas de oro tiene, China, India, Polonia y Turquía son los que más oro han acumulado en los últimos 5 años.

Sin embargo, la seguridad que proporciona el oro en los países de destino es inversamente proporcional a la inseguridad que genera en los lugares de extracción. En estos espacios hay poca presencia del Estado: servicios públicos ausentes o de mala calidad. A lo que se suma la escasa investigación, la base necesaria para establecer políticas públicas. Así tenemos que el Estado, al dejar de cumplir su función, expone a los defensores ambientales en una batalla desigual frente a organizaciones criminales.

El nivel de violencia que se vive en las comunidades lo padecen en su propio cuerpo las y los defensores ambientales, y los niños internalizan la incertidumbre permanente con que viven sus padres. Los niños necesitan rutinas; les dan seguridad. Así, cuando les narramos un cuento nos corrigen si hemos cambiado alguna palabra o nos hemos olvidado de algo. Tiene que estar todo en su lugar. Un cambio de orden altera su seguridad. Por eso, los niños son muy sensibles a los cambios: desorientan su mundo.

Nos preguntamos: ¿qué sienten los niños cuando sus padres, defensores ambientales, no pueden mantener los horarios y las rutinas, cuando tienen que desaparecer de casa, cuando los ven molestos y enfadados o de mal humor por los problemas que enfrentan? Un niño es un termómetro del miedo en la comunidad. Estamos, pues, ante un problema de salud mental de gran envergadura, algo que no solemos pensar cuando hablamos de los defensores ambientales.

Poco después de su primera conversación con el niño, la hermana jugaba con él y unos primitos. Luego de varios juegos, se le ocurrió enseñarles la ronda infantil “Mata titirulá títulá”, donde se juega a elegir oficios que a los niños les gustaría hacer. Pero el niño se asustó: “¿A quién van a matar?”, le preguntó.

Cuán importante es generar un espacio de confianza para que los niños expresen lo que les preocupa, lo que no comprenden; al mismo tiempo, necesitan saber que serán cuidados y protegidos. La familia juega un papel fundamental, pero cuando esta enfrenta amenazas e incertidumbre surge la pregunta: ¿quiénes pueden caminar con ellos y acompañarlos para ayudarles a procesar lo que viven?

Lo nuestro, como Iglesia, es ser presencia de Dios que anima cuando parece cerrarse el horizonte. Cuando la injusticia y la impunidad campean, debemos ser presencia profética, como lo expresa Isaías 41,10: “No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra te he sostenido”.

Sin embargo, es responsabilidad del Estado proteger a los más vulnerables, con una presencia permanente en los lugares apartados donde existe la minería ilegal, con servicios básicos, escuelas en buen estado, profesores que cumplen sus horarios, centros de salud que atienden también la salud mental, espacios para la participación y fiscalización ciudadana. Solo recuperando para los ciudadanos los territorios que han sido abandonados a la ilegalidad y al crimen organizado se puede, poco a poco, devolverles la niñez a ese niño y a centenares como él.