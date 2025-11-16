“Por estos no” versus “por estos sí”, por Rudecindo Vega Carreazo

El proceso electoral está iniciando una etapa de decantamiento político: los partidos han definido sus precandidatos y algunos a sus únicos candidatos. Los candidatos, más que prepararse en conocimiento y propuestas, van a transformarse en “beauty salons”, como si fueran a un concurso de belleza, y los ciudadanos, alejados e incrédulos, van consolidando su demoledora opinión de hastío y rechazo. Las encuestas, “photoshopeadas” o no, dan información que nadie resalta; quienes van adelante resaltan estar punteros, los del medio que están despegando y los últimos o quienes no aparecen pregonan ser los outsider. Todos las ven desde sus ganas, poco o nada real.

A cinco meses de las elecciones, resaltamos tres aspectos que marcarán la pauta electoral y nuestro futuro próximo: la ciudadanía va identificando y castigará a los culpables de la actual crisis nacional bajo la consigna (gracias, Rosa María Palacios) #PorEstosNo; no ha identificado quiénes serían sus candidatos para elegir bajo la consigna #PorEstosSí; y el desencanto y desprecio a las autoridades y la política aún la mantiene alejada de las elecciones. Más que buscando candidatos, lo realizará faltando días u horas para emitir su voto.

"Por estos no"

El “Por Estos No” va encarnándose como una profilaxis democrática y ciudadana que ojalá quede confirmada en las elecciones del 12 de abril. Las encuestas informan que tres o cuatro candidatos lideran la intención de voto, serían los únicos en pasar la valla electoral, están técnicamente empatados o separados por una mínima diferencia; están en un mismo pelotón, empezando la carrera, sin saber quién ganará. Entre ellos, hay dos gobernantes actuales, responsables principales de nuestra crisis: Keiko, de Fuerza Popular, y López Aliaga, de Renovación Popular; los otros dos son viejos conocidos con partidos nuevos: Mario Vizcarra, hermano confundido con el expresidente Martín Vizcarra, de Perú Primero, y el exitoso cómico Carlos Álvarez, de País para Todos.

Los demás partidos y candidatos de la lista “Por Estos No” no pasarían la valla electoral y no tendrían representación parlamentaria. Hay varios responsables del desgobierno actual impuesto desde el Congreso; la ciudadanía los ha identificado, no los perdonará y les pasará factura: están APP, con César Acuña; Avanza País, con Phillip Butters; Acción Popular y sus “niños”; Podemos, de Pepe Luna; y Somos Perú, de Patricia Li y Jerí. Ninguno pasaría la valla electoral. Se reposicionarán para las elecciones regionales y municipales de octubre, gracias a una triquiñuela legal que ellos elaboraron en el Congreso, postergando la pérdida de inscripción hasta enero del 2027 para garantizar su participación en dichas elecciones subnacionales.

“Por estos sí"

No existen, hoy por hoy, candidatos que nos motiven en un “Por Estos Sí”. Los peruanos no tienen identificados ni están entusiasmados con ningún partido ni candidato que les permita proyectarlos como una alternativa de gobierno. Ante la numerosa y pobre oferta electoral, apenas tendrían en la mira a dos pigmeos electorales (Vizcarra y Álvarez) para disputar con los otros dos pigmeos que lideran las encuestas (Keiko y Porky). El gran número de candidatos con partidos nuevos y desconocidos, que oscila entre 2% y 3% de intención de voto, que van desde la derecha, centro e izquierda, no son conocidos, aún no han lanzado su candidatura o, habiéndola lanzado, no han motivado a la ciudadanía ni con su liderazgo ni con su mensaje.

Entre estos candidatos nuevos y no tan nuevos que podrían pelear un “Por Estos Sí”, que están lejos y no pasarían la valla electoral, destacan, en las diferentes encuestas, Alfonso López Chau, de Ahora Nación; Yonny Lezcano, de Cooperación Popular; Rafael Belaúnde, de Libertad Popular; Carlos Espá, de Sí Creo; y Fernando Olivera, de Frente de la Esperanza. Los peruanos vamos identificando y definiendo el “Por Estos No”, pero no hemos identificado —para “escanearlos”— a los “Por Estos Sí”. Vamos definiendo por quiénes no votar; aún no sabemos por quién votaremos. Hay tiempo, hay esperanza.

El outsider o los outsiders

Alrededor de 20 organizaciones políticas y candidatos apenas llegan al 1% de intención de voto: van a la extinción. Su sueño es captar al casi 50% que votará en blanco, viciado o por ninguno (37%), o no precisa su intención (12%). Su esperanza es convertirse en el outsider o los outsider de las próximas elecciones. Perú elige a sus autoridades la última semana o en la fila de votación. Todo es posible: las encuestas de ahora envejecen rápidamente. El voto peruano, más que por convicción y opción, es un voto por humor y sensación. La proliferación de partidos y candidatos guiados por su egocentrismo e intereses particulares es retrato del egoísmo y sentimiento ciudadano llevado por su humor y desgano particular.

Lamentablemente, nuestros outsider nacen con ese signo y estigma: guiados por el ego, el humor o el interés particular de los candidatos y ciudadanos. Ninguno tiene vocación e identificación con el interés nacional o patriótico. Si apareciera y ganara uno de estos, queda luchar desde un inicio para que el Perú sea su guía, no su fortín y botín; evitar que se conviertan en una nueva mafia gubernamental o engrosen la existente. Los outsider que hemos elegido no han sido buenos: debe ser nuestra memoria y recuerdo a la hora de votar.

Nuestra responsabilidad

El preocupante porvenir político-gubernamental nacional parece reducirse, si los peruanos no asumimos la responsabilidad histórica que nuestra patria nos exige, a lo siguiente: mantenemos a la mafia gubernamental desde el nuevo Congreso, representados en Fuerza Popular y Renovación Popular, que, estando en la lista de “Por Estos No”, garantizan su existencia con sus líderes y estructura nacional; desencantados, nos dejamos llevar por el huaico actual en lugar de identificar y apoyar a algunos “Por Estos Sí”, aún ninguneados y opacados en diversas listas de candidatos; o esperamos que nuestro humor se fermente y nos emborrache al momento de “vomitar” nuestro voto. Votar por fanatismo, desencanto o borrachos es otra muestra de desprecio al Perú, que todos debemos enmendar.