El breve reinado de Emergencio II, por Mirko Lauer

¿Por qué cree José Jerí que el estado de emergencia que no le funcionó a Juan José Santiváñez sí le va a funcionar a él? Quizás está pensando que es porque esta vez no es contra el crimen, sino contra la protesta, y también para evitar ser retirado a paso de polca de su interinato, como le han vaticinado algunos críticos de su trayectoria.

Gobierno de transición no significa que todo puede ser hecho, siempre y cuando sea a la carrera. Al ministro del Interior se le chispoteó la gran reforma que anunció apenas nombrado y que iba a emprender a lo largo de poquitos meses. Para una mente más reflexiva era previsible algún percance en la inminente protesta que asomaba en las calles.

Para su transición, Jerí ha optado por el estilo Bukele, en este caso exhibir a los presos y exhibirse con ellos. En eso hay un personalismo que está fuera de caja. En este caso, un presidente transitorio es un pato cojo por definición; su reloj político llega más acelerado que uno normal. Motivo de más para tranquilizarse un poco.

Jerí sabe que el pacto del Congreso quiere mantenerlo en Palacio hasta el final. Pero eso era igual con Dina Boluarte, y el atentado contra el grupo Agua Marina cambió las cosas. De otra parte, los presos que inspecciona Jerí tan orondo no han sido capturados bajo su gestión, ni la de ninguno del elenco de mandos medios que él nos ha presentado.

Luego están las elecciones. Jerí no ha llegado con buena imagen, y si esta llega a empeorar (ya llegan las encuestas), sus padrinos pueden empezar a verlo como un pasivo y a soñar con un Fernando Rospigliosi presidente hipertransitorio.

Transición: Valentín Paniagua metió presas a las diversas mafias del fujimontesinismo que habían corrompido al país hasta el tuétano. Francisco Sagasti resolvió el problema de traer las vacunas anticovid, que ya duraba demasiado tiempo. Está claro que el crimen organizado y violento es algo demasiado grande para caber en esta transición.

Todo esto despierta curiosidad sobre el discurso del primer ministro Álvarez ante el Congreso. La versión es que ya tiene los votos para quedarse. Debemos suponer que tiene grandes planes. El secreto es identificar la tarea adecuada para un gobierno con seis meses por delante, de aquí a las elecciones.