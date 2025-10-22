Trabajando a Maduro al susto, por Mirko Lauer

Uno de los temas picantes de estos días es la inminente caída de Nicolás Maduro. Más de un periodista se ha sumado al modelo “Los últimos días”, lanzado por María Corina Machado. Es verdad que Maduro está muy maltrecho (se le ve en el gesto de las fotos), pero se necesita un empujón más para cumplir la profecía sobre su caída.

El periodista argentino Andrés Oppenheimer saltó a la fama con su libro La hora final de Castro (1993), sobre una caída del comunismo en Cuba el siglo pasado. El dictador murió tranquilo, bastantes años más tarde, en el poder y de pura vejez. El best seller de Oppenheimer se volvió un clásico de los buenos deseos políticos.

Maduro está presentando un espectáculo cada vez más penoso. Parece claro que la CIA ya está trabajando. En una versión muy circulada, Delcy Rodríguez, de la cúpula chavista, figura ofreciéndole a Washington liderar un gobierno de transición. La historia no prosperó, pero el silencio del entorno de Maduro no deja de llamar la atención.

En las semanas de la ofensiva de Donald Trump, Maduro se ha movido más o menos entre la bravata militar y el poco asolapado pedido de clemencia. La idea de seguir el destino de los cuadros islámicos del Medio Oriente lo tiene loco. Se dice que viene usando a civiles como escudo humano frente a los drones y misiles que teme.

Por otra parte, la estrategia Trump ha empezado a ser cuestionada. Las pruebas de narcotráfico venezolano en el Atlántico son más o menos débiles. Las amenazas de avance de las armas de EE. UU. sobre territorio venezolano aún no se materializan. Todo parece confinado a la guerra psicológica, que sí tiene aterrado a Maduro.

¿Sabe la dirigente opositora Machado algo que todavía no sale a la luz? Debemos imaginarnos que Caracas es, en estos tiempos, un hervidero de rumores, sobre todo acerca del descontento de quienes rodean a Maduro pero no quieren seguir su suerte. US$ 50 millones es mucha plata, pero no para una banda que ya tiene decenios saqueando al fisco.

En Washington hay versiones encontradas sobre si lo de Trump es una sincera lucha contra el narcotráfico o un primer zarpazo sobre el Caribe, al que desea convertir en un mare nostrum, como el Mediterráneo para Roma.