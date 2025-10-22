Narcos, un flanco débil peruano, por Mirko Lauer

Para decirlo de alguna manera, con el creciente conflicto entre Donald Trump y Gustavo Petro, las cañoneras del presidente yanqui se nos han acercado algo más. A diferencia de Venezuela, Colombia tiene frontera con el Perú y una democracia electoral operativa. Petro no es, como Nicolás Maduro, un paria latinoamericano.

Lo que acerca peligrosamente a Trump a nuestras costas no es tanto la continuidad geográfica con Colombia (en estos tiempos un motivo de discrepancia con nosotros, en Loreto), sino la acusación a Petro de ser otro cabecilla del narcotráfico. En ese tema siempre podemos poner las barbas en remojo, pues estamos en todas las listas de la hoja de coca y de la cocaína.

Da la impresión de que mucho va a depender del desarrollo de la confrontación entre Trump, su secretario de Estado Marco Rubio y Nicolás Maduro. Petro se ha sentido obviamente afectado por las armas a flote al sur del mar Caribe; incluso afirma haber sido atacado, y está terminando en el bando de un chavista que no le simpatizaba en lo más mínimo.

Si el argumento del narcotráfico como antesala del choque geopolítico y militar prospera, el Perú podría estar en la mira de Trump dentro de un tiempo. La producción ilícita de nuestro país solo es considerada inofensiva por comparación con el tráfico mexicano o colombiano. Mientras gobierne Trump, esa va a ser una espada de Damocles.

En verdad, casi la única manera de no chocar con Trump es dedicarse a sobonearlo, como han hecho el argentino Javier Milei o los más notorios derechistas extremos europeos. Acaso el único que se va preparando aquí para evitar los efectos del puerto chino en Chancay es el candidato Rafael López Aliaga, que le prende velitas a Charlie Kirk, el mártir de MAGA.

Bogotá y Caracas repiten que más droga sale por el Pacífico que por el Atlántico. Ese es mucho más un tema de México que del Perú, pero mañana podría servirle a Trump para estacionar sus barcos de guerra también cerca de la importante inversión portuaria china que alojamos. Léase, entonces, que nadie en la región andina está seguro de un hostigamiento de Washington.

Uno de los factores que más puede contribuir a crear problemas geopolíticos peruanos es la indolencia frente al narcotráfico en el país. La extorsión prácticamente ha puesto de lado a los narcos como organizaciones en la atención pública.