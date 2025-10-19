El “cese” al fuego y las consideraciones a futuro, por Mayte Dongo Sueiro

Entre las celebraciones por la liberación de los rehenes, está la historia del adolescente palestino con autismo, Omar Yahya Al-Qarinaqi, quién fue liberado por Israel. Omar fue secuestrado mientras esperaba ayuda humanitaria en un centro de distribución respaldado por Estados Unidos e Israel. Su historia es una de los 1718 palestinos liberados que, según CNN, fueron retenidos por el estado israelí sin cargos en los últimos dos años. A ese número, se le suman 250 con sentencia (de los cuales 65 serían de Hamás). Otros 154 fueron deportados. Eso significa que aún quedan alrededor de 9000 palestinos, de Gaza y Cisjordania, muchos de ellos sin sentencia, en los centros de detención, incluídos niños. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, un promedio de 500 a 700 niños son detenidos todos los años desde el 2000. Además, como denuncian las organizaciones de derechos humanos israelíes, B´Tselem, Médicos por los derechos humanos, y otras organizaciones como Save the Children y Human Rights Watch los detenidos son víctimas de tortura.

Del lado israelí, los 20 rehenes sobrevivientes han sido liberados. En total, 168 soldados y civiles israelíes han vuelto a Israel por ceses al fuego, gestos de Hamás con Estados Unidos, Rusia y Tailandia, motivos humanitarios u operaciones militares israelíes. Es decir, murieron 87 de los secuestrados, que se sumarían a los 695 civiles israelíes (entre ellos 36 niños), 71 extranjeros y 373 militares y policías asesinados el 7 de octubre. Esto marca el fin de un capítulo para la sociedad israelí, pero no necesariamente el fin del conflicto. Entonces, ¿qué puede suceder ahora?

En primer lugar, hay que considerar que el “cese” al fuego no ha implicado el fin de los ataques. Sigue habiendo reportes de muertes en Gaza, en Cisjordania y en Líbano. Asimismo, ACNUR ha denunciado que, aunque tienen comida para toda la Franja por tres meses, Israel aún no deja entrar los 600 camiones diarios de ayuda humanitaria estipulados y que, entre el 10 y 15 de octubre, habrían entrado 173 camiones en total.

Para entender lo que viene, debemos considerar la política interna israelí, especialmente las declaraciones de sus líderes. En esa línea, hay que empezar mencionando los intereses económicos en la Franja. Según Vatican News, el 2 de julio de este año, Netanyahu declaró que se esperaban aproximadamente 89 mil millones de dólares de ganancias del gas de las costas gazatíes; y el ministro Smotrich señaló la bonanza inmobiliaria que puede traer Gaza, haciendo eco a la “Riviera del Medio Oriente” de Trump, como reportó Sky News. A ello, hay que sumarle los juicios por corrupción de Netanyahu del 2020. Según un artículo del diario israelí Haaretz, la única campaña librada por Netanyahu sería la de lograr cancelar su juicio por corrupción: los ataques a Irán, Yemén, Siria, Líbano y Gaza serían parte de sus tácticas. Esta acusación ayudaría a comprender los pedidos de postergación de sus audiencias, como han reportado Haaretz, the Times of Israel y RTE; y su ausencia en la corte el día del ataque en Jerusalén. Se debe recordar las multitudinarias protestas en el 2020 y el 2021, en medio de la pandemia, que pedían la renuncia de Netanyahu por su juicio de corrupción, su manejo de la pandemia, y la crisis económica. A este descontento, se le sumaron las protestas de cientos de miles en el 2023 por el intento de reforma judicial del gobierno israelí, que iba a debilitar a las cortes. Es decir, el panorama antes de la incursión en Gaza no era favorable para Netanyahu, ahora con el “cese” al fuego ¿las cosas volverán a hacer como antes?

Además, tenemos que evaluar las declaraciones del ministro de defensa israelí, Katz, quien dijo que, si Hamás no cumplía el retorno de los cuerpos del resto de rehenes, retomarán el ataque. Ello sucedió después de que Hamás les comunicará que necesitaban material especializado para recuperarlos de las ruinas de Gaza, como reporta France24. Asimismo, un oficial de la oficina del primer ministro israelí declaró a The Times of Israel que la guerra en Gaza aún no había terminado, pues aún se estaba en la primera fase del cese. Es decir, aún del lado israelí existe la posibilidad de retomar la ofensiva. Incluso, el ministro de Finanzas Smotrich, uno de los más extremistas del gobierno, ha dicho que habrán “asentamientos judíos” en Gaza y ha impulsado la anexión de Cisjordania, según reporta el mismo diario.

Finalmente, debemos ver el escenario internacional, en donde destaca la alianza entre Israel y Estados Unidos, país que le ha provisto de 21,7 mil millones de dólares en ayuda militar en los últimos dos años y que ha vetado seis mociones para un alto al fuego en el Consejo de Seguridad. Asimismo, para comprender qué sucederá se tiene que abordar el papel de las organizaciones internacionales, especialmente de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La primera ha emitido órdenes de arresto para Netanyahu, Yoav Gallant (ex ministro de defensa) y Mohammed Deif (un jefe de Hamás a quién Israel ya mató); sin embargo, es muy difícil que se logre arrestarlos debido a que sus aliados no implementarán la orden. En el caso de la CIJ, se está evaluando el cargo de genocidio contra Israel presentado por Sudáfrica (apoyado por otros 14 países); no obstante, la conclusión de la Corte va a demorar dos años más y su implementación depende del Consejo de Seguridad. Eso nos demuestra que estas organizaciones no pueden hacer mucho en este caso, y su papel ha sido principalmente proveernos información. En ese sentido destacan las denuncias de ACNUR, la OMS y la relatora Albanese, quién denunció hasta 680 mil muertes en Gaza. Estas cifras reflejarían la conclusión de que Israel habría cometido un genocidio, que sostienen la Comisión establecida por el Consejo de Derechos Humanos y la Asociación de Académicos del Genocidio.

Esta información, junto a las redes y los periodistas gazatíes, han sido trascendentales para informarnos. Así, la opinión pública global, que se organizó en protestas multitudinarias y apoyó a más de 500 activistas de la Flotilla, ha sido relevante. Una muestra de ello es que Trump le dijo a Netanyahu que no podía pelear contra el mundo. Por ello, el futuro del cese al fuego depende, en gran parte, de que sigamos pendientes de lo que sucede en Palestina, ya que aún hay voces internas a favor de retomar la ofensiva.

