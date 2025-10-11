El sonido del silencio en las encuestas, por Hernán Chaparro

Entre la reaparición de las marchas, la difusión de encuestas de intención de voto, y algunos grupos o candidatos que ahora buscan apoyo y quieren olvidar todo lo que hicieron y dijeron, el clima electoral ha subido algunos grados de temperatura. En algunos casos se ha tornado violento, cosa que a ninguna de las partes involucradas conviene fomentar. Algunos creerán que polarizar es buen negocio y otros que cualquier agresión se justifica, pero dada la situación actual, si no se canalizan las cosas de otra manera, la espiral de violencia puede profundizarse y dañar a todos. Si bien todavía el clima anda bajo en intensidad, ya tiene un suficiente impacto como para decir que estamos en otro momento anímico con relación a la campaña electoral. Animosidad o esperanza puede haber, pero no encuentra quien la represente.

¿Cómo interpretar las encuestas a estas alturas? El Instituto de Estudios Peruanos ha difundido un análisis basado en los sondeos realizados por Ipsos en diferentes procesos electorales, donde se ve que la intención de voto que registran las encuestas en estas fechas no tiene relación con los resultados finales. ¿Por qué ocurre esto? Hay una inmensa diferencia entre las encuestas de opinión hechas el año previo y las realizadas de enero en adelante. En las que se hacen en estos meses, el voto es más un registro de memoria inmediata que de intención de voto y de la gente más interesada en la política. Como veremos más adelante, esas personas tienen un perfil determinado.

Además, no todos los candidatos están activos. En cambio, en los últimos tres meses, todos los candidatos ya estén en escena buscando llegar a los votantes. El escenario competitivo es otro. En las últimas semanas, y días, entre los electores se prende la comunicación entre pares (cara a cara o por redes) lo cual se convierte en una fuente y proceso de comunicación difícil de medir en su efecto por lo cercano a la fecha de votación. A eso hay que añadir que, con la desconfianza política existente, lo que prima en la decisión son los antis y el criterio de terminar eligiendo entre los menos malos. Nadie va de inocente.

Con motivo de la celebración de los veinte años de la creación de la especialidad de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Mariano Torcal, investigador de la Universidad Pompeu Fabra, expuso los resultados de un estudio realizado en varios países a través de diferentes procesos electorales. Mostró que las personas con posiciones más extremas en su autodefinición ideológica (de extrema izquierda o derecha) son los que tienen decidido su voto con anticipación y que quienes se ubican en el centro, en mayor proporción, deciden su voto al final del proceso.

¿Qué nos dicen las encuestas en Perú? De acuerdo con la encuesta de setiembre del IEP, lo que se observa es que en Lima el voto está más definido que en el interior (42% vs 35% respectivamente), que entre las personas que se auto perciben de derecha y entre los más interesados en la política, aproximadamente la mitad dice por quién votaría (sea que esté habilitado o no). Quienes todavía no deciden por quién (casi un 70%), residen en regiones fuera de Lima, son los que dicen que están poco o nada interesados en la política, se auto perciben de centro (como indican los estudios en otros países), pero también están quienes se ubican en la izquierda.

Qué es lo que tenemos entonces, un conglomerado ubicado entre el centro y la izquierda, con mayor presencia en el interior, con un bajo interés por lo que ocurre en la política, cuya definición de voto se hará, en una proporción importante, en la parte final del proceso y en función de lo que circule en la comunicación más horizontal.

¿Qué puede pasar con esa mayoría de ciudadanos que se autodefine de centro y de izquierda, que hoy se muestra poco interesado en la política, que reside en el interior del país y que hoy no tiene su voto definido? En el caso de los que se autoperciben de izquierda parte de ese voto puede que se canalice bajo una lógica identitaria, como fue en el caso de Castillo, pero sin Castillo. En el sur, entre el dolor por las muertes de Ayacucho y Puno, las movilizaciones, la represión de estas y la reiteración infinita de la indiferencia ante derechos diversos, la identidad del votante sur andino está mucho más consolidada que antes.

Es probable que el voto de consigna, que circulará en el boca a boca y por redes sociales, sea en su momento muy importante. Hace ya un tiempo que la definición de ser de izquierda pasa más por un tema identitario (“ser del pueblo” o “identificarse con las reivindicaciones del pueblo”) que por asuntos programáticos o ideológicos. Hoy, a ello se lo podría sumar las identidades regionales. ¿Qué puede significar sentirse de centro y vivir en alguna región que no sea Lima?

Lo más posible es que prime una demanda de inclusión con relación a diversos derechos que el estado hoy no corresponde, un inmenso rechazo a los políticos en general y a los actualmente vinculados al Congreso y al ejecutivo. La búsqueda de alguien en quien confiar para que lidere un orden incluyente desde una mirada pragmática. Una parte importante de ese voto lo canalizó Vizcarra en el 2021 a través de Somos Perú. Como en el caso de Castillo, es poco probable que Martín Vizcarra postule y la idea del hermano creo que tiene sus límites.

Hay dos personajes que si bien no estarán en la boleta de votación sí están vinculados a un conjunto de demandas que en estos meses no tienen cara. ¿Esas expectativas terminarán fragmentadas, alguien las canalizará en mayor proporción? Sabemos por quién probablemente no voten, pero no sabemos qué terminarán marcando. No saber por quién votar ahora no quiere decir que carezcan de demandas y expectativas.