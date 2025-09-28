HOYSuscripcion LR Focus

Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

Estudiar y luchar es deber estudiantil, por Fátima Estrada Ramos

Reflexión de la presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP sobre la realidad de las juventudes universitarias en la defensa de los derechos humanos



La violencia contra la ciudadanía organizada en el Perú es sistemática. En las recientes movilizaciones en Lima, nuestras comunicaciones fueron bloqueadas, nuestras identidades suplantadas y nuestros datos personales expuestos para difamar y criminalizar a dirigentes. Esta campaña de amedrentamiento busca sembrar miedo y silenciar voces críticas.

A ello se sumó la represión violenta de la policía: perdigones disparados por la espalda, golpes, gas lacrimógeno lanzado al cuerpo e intentos de detención arbitraria dejaron heridos a decenas de manifestantes, incluidos estudiantes. Esta situación no es aislada: forma parte de una política de gobierno que insiste en censurar envés de dar solución a la corrupción y criminalidad que vive la ciudadanía cada día.

Como Federación de Estudiantes de la PUCP, llamamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante, ejercer su legítimo derecho a la protesta y continuar denunciando la corrupción e ineptitud de este gobierno.

Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

