TV peruana: la escandalosa y sensacionalista. por Liz Quiroz Barco

* Por Liz Quiroz Barco, especialista en comunicación estratégica

En el Perú la televisión de señal abierta es percibida como el medio de comunicación más escandaloso y sensacionalista (44%), de acuerdo con el reciente “Estudio Cuantitativo sobre Consumo Radial y Televisivo 2025”, elaborado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV).

Además, para el 36% de los entrevistados es frecuente ver contenidos violentos, mientras que el 39% indica que los contenidos sobre violencia contra la mujer son habituales.

Estos resultados revelan que la televisión de señal abierta no está bien valorada por los usuarios, por el contrario, sus contenidos se perciben como sensacionalistas, violentos y vulgares. Esto pese a que el aparato de televisión es el equipo con mayor presencia en los hogares peruanos y, por lo tanto, es el más consumido.

En el otro lado de la orilla se encuentran las redes sociales, con una percepción muy positiva, son consideradas como el medio que entretiene, educa, informa, el más veraz, cercano, plural y neutral. Es decir, las redes sociales en el Perú siguen ganando terreno, siguen captando confianza entre los usuarios, dejando cada vez más atrás a los medios de comunicación tradicionales. Así, para el 43% de encuestados las redes sociales educan y para el 40% informan y entretienen.

Este hallazgo es comprobado por el estudio Mapa de Consumo de Medios en América Latina 2025, que indica que el panorama de medios es esencialmente digital y Latinoamérica lidera en el mundo en tiempo de consumo. En la investigación el Perú ocupa el sexto lugar en consumo de noticias digitales con 29.1%, después de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México.

Un hallazgo resaltante del estudio del CONCORTV es la preferencia que tiene el público del interior del país con sus televisoras y radios regionales o locales. De acuerdo con los resultados, el 64% de entrevistados que mencionaron consumir televisión local, indica estar satisfecho con la oferta televisiva, mientras que el 80% que escucha radio local señala también estar satisfecho.

Estos resultados son una oportunidad para analizar y decidir cambios que permitan a nuestros medios de comunicación de cobertura nacional redirigir sus formatos y producciones, asumiendo una responsabilidad ética y social, sin recurrir a la violencia ni el sensacionalismo.

Nota: El Estudio Cuantitativo sobre Consumo Radial y Televisivo 2025 fue aplicado entre junio y agosto de 2025 en Lima, Callao, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huánuco, Huaraz, Huancayo, Ica, Iquitos, Madre de Dios (Puerto Maldonado), Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Tarapoto, Trujillo y Tumbes