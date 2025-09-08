Hasta siempre, Jaime Chincha

La partida, sin duda, temprana de Jaime Chincha, periodista de La República, nos convoca al duelo natural por un hombre de prensa que destacó por su calidad humana.

No obstante, es menester reflexionar sobre el sentido profundo de ejercer este oficio en tiempos aciagos para la libertad de prensa.

Desde sus inicios, Chincha demostró que el periodismo es, antes que galardón profesional, servicio. Su voz, reconocida por su claridad y firmeza, se convirtió muy pronto en referente nacional en la radio, la televisión y la prensa escrita. En su oficio periodístico supo preguntar cuando otros callaban, insistir cuando otros desistían y sostener la incómoda obstinación de quien entiende que el poder —sea cual sea su forma— necesita contrapesos.

Su paso por La República fue, para este diario, un recordatorio constante de que el periodismo no debe rendir pleitesía a nadie más que a los hechos y a la ciudadanía. Jaime Chincha fue fiel a sus convicciones democráticas, entendiendo que la defensa de la institucionalidad republicana es una práctica cotidiana. Lo hizo realidad en cada entrevista incómoda en su programa diario “Del hecho al dicho”, en cada análisis crítico en sus columnas quincenales bajo el nombre “Pie de página” y en cada señalamiento de las incoherencias del poder.

No fue un periodista complaciente ni calculador. Su norte era la verdad, aun cuando esta resultara áspera o impopular. En una época marcada por la polarización, Chincha se sostuvo en la convicción de que el periodismo debía ser un puente, un espacio para la deliberación democrática y no para la propaganda.

Hoy despedimos a un colega cuya trayectoria honra las mejores tradiciones de nuestro oficio. Su voz ya no resonará en nuestras páginas ni en nuestras pantallas, pero su periodismo celoso permanecerá como legado: el del periodista que entendió que, en la defensa de la democracia y de la verdad, no caben titubeos.

Hasta siempre, compañero.